PROJECTEURS 2022 DE LG : CONÇUS POUR MODERNISER LA SALLE DE CONFÉRENCE ET AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE DE CINÉMA MAISON

TORONTO, le 13 sept. 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a dévoilé aujourd'hui sa plus récente gamme de projecteurs, y compris le modèle BU53PST ProBeam de LG, qui aidera à moderniser les salles de conférence, ainsi que les modèles haut de gamme HU915QE et HU915QB laser 4K CineBeam de LG, qui amélioreront l'expérience de cinéma maison.

Les plus récents projecteurs de LG regorgent de fonctionnalités. Que ce soit pour améliorer un espace de collaboration pour les affaires ou pour faire passer un cinéma maison à la vitesse supérieure, les projecteurs de LG sont des compagnons puissants qui offrent une luminosité exceptionnelle et une excellente qualité d'image.

Gamme ProBeam 2022 de LG

Les projecteurs ProBeam de LG constituent une solution de pointe pour tous les environnements professionnels, y compris les entreprises, le commerce de détail, l'hôtellerie, le sport et l'éducation. Le projecteur BU53PST laser ProBeam 4K de LG offre une clarté haute définition conçue pour les entreprises. Il fournit à toutes les personnes présentes dans la pièce des images nettes et claires à courte distance, même dans des environnements très éclairés.

Le modèle BU53PST ProBeam de LG offre de nombreuses fonctionnalités, notamment :

Une expérience immersive 4K UHD avec un rapport de projection courte de 0,94 1 , ce qui signifie qu'un grand écran haute définition affiche la même clarté même à courte distance dans un espace restreint.

UHD avec un rapport de projection courte de 0,94 , ce qui signifie qu'un grand écran haute définition affiche la même clarté même à courte distance dans un espace restreint. Une qualité visuelle étonnante, même sur un grand écran de 300 po 2 avec 8,3 millions de pixels grâce à la technologie laser 4K UHD.

avec 8,3 millions de pixels grâce à la technologie laser UHD. Un rapport de contraste de 3 000 000:1 qui offre précision et clarté, même dans les salles de conférence très éclairées, sans perte de qualité d'image. Grâce à la fonctionnalité de décalage du bloc optique (H ± 20 %, V ± 50 %) et au zoom de 1,2x, le projecteur BU53PST ProBeam de LG peut être installé et ajusté pour régler l'écran à la taille et à l'emplacement exacts souhaités.

Les projecteurs ProBeam de LG sont dotés de l'interface webOS de LG, qui permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités haut de gamme de LG lorsqu'ils sont connectés à Internet par Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent également partager leur écran en toute commodité grâce au jumelage Bluetooth et à la technologie MiracastMD, qui affiche le contenu de toute une série d'appareils électroniques, notamment les appareils mobiles. Ces caractéristiques éliminent les tracas liés à l'utilisation de dispositifs de connexion externes pour jumeler d'autres appareils aux projecteurs.

Le projecteur BU53PST ProBeam 4K de LG est maintenant offert au Canada. Visitez le https://www.lg.com/ca_en/business/projectors pour en savoir plus et connaître les points de vente.

Caractéristiques techniques :



BU53PST-GL Système de projection Traitement numérique de la lumière Résolution native 4K UHD (3 840 x 2 160) HDR HDR10 Type de source lumineuse Laser (LD + P/W) Durée de vie de la source lumineuse (luminosité élevée) Jusqu'à 20 000 heures Luminosité 5 000 lumens ANSI Rapport de contraste (complètement allumé, complètement éteint) 3 000 000:1 Bruit (typique) Élevé / Moyen / Bas 29 / 27 / 26 dB(A) Lentille de projection Décalage du bloc optique Horizontal ± 20 %, vertical ± 50 % Zoom x 1,2 Taille de l'écran 40 à 300 po Rapport de projection 0,94 à 1,14 Son Sortie haut-parleur 5 W + 5 W stéréo Bluetooth Oui Dimensions nettes (L x P x H) 370 mm x 290 mm x 155,7 mm Poids net 9,7 kg HDMI 2 USB de type A 2 (USB 2.0) Plateforme webOS 4.5 DICOM Oui HDBaseT Oui RS-232 Oui

Gamme CineBeam 2022 de LG

Les nouveaux projecteurs laser haut de gamme HU915QE et HU915QB CineBeam 4K de LG sont dotés de la technologie à très courte distance de projection et d'autres technologies de pointe, comme la luminosité automatique et la capacité de créer une image de 100 po lorsqu'ils sont placés à seulement 9,8 cm3 du mur, offrant une qualité d'image exceptionnelle dans un boîtier flexible et peu encombrant.

Les nouveaux projecteurs CineBeam de LG constituent un excellent choix pour les consommateurs qui souhaitent créer leur propre cinéma privé avec des images immersives à grande échelle qui peuvent être projetées directement sur le mur ou sur un écran séparé. Compacts et faciles à installer, les deux modèles conviennent à la plupart des espaces intérieurs, mais ont également fière allure dans la cour arrière, après le coucher du soleil.

Parfait pour les cinéphiles qui cherchent à rehausser leur décor, le projecteur HU915QE CineBeam de LG possède un revêtement en tissu de qualité supérieure de la société textile danoise Kvadrat afin de mettre en valeur n'importe quelle pièce, tandis que le projecteur HU915QB CineBeam de LG est doté d'un magnifique tissu gris de qualité supérieure qui se fond dans votre espace.

Les nouveaux projecteurs CineBeam comportent plusieurs technologies d'amélioration de l'image avancées pour une expérience visuelle optimale, notamment :

Offrant une vraie résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels éclatants, la technologie laser avancée des nouveaux projecteurs crée un rapport de contraste impressionnant de 2 000 000:1 et une luminosité de pointe élevée, ce qui permet d'améliorer le contenu en révélant plus de détails dans les scènes sombres et lumineuses.

de 3 840 x 2 160 pixels éclatants, la technologie laser avancée des nouveaux projecteurs crée un rapport de contraste impressionnant de 2 000 000:1 et une luminosité de pointe élevée, ce qui permet d'améliorer le contenu en révélant plus de détails dans les scènes sombres et lumineuses. La déformation à 4, 9 et 15 points facilite l'alignement horizontal et vertical, pour un positionnement flexible sans distorsion.

Le modèle HU915QE génère 3 700 lumens ANSI, tandis que le modèle HU915QB offre une luminosité de 3 000 lumens ANSI grâce à une source lumineuse de laser à 3 canaux.

L'optimiseur de luminosité du projecteur HU915QB CineBeam de LG s'ajuste en fonction des conditions de lumière ambiante.

La lampe est conçue pour durer 20 000 heures, c.-à-d. une durée de vie quatre fois supérieure à celle des lampes de projecteur classiques 6 .

. La plateforme intelligente webOS de LG offre des commandes et une navigation intuitives ainsi qu'un accès facile à un vaste éventail de services de diffusion en continu populaires, comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube et Apple TV 4 .

. Les 2.2 canaux avec son à 40 W et quatre haut-parleurs de 10 W créent une expérience de son ambiophonique pour une immersion totale, sans haut-parleurs supplémentaires. Pour un son ambiophonique plus puissant, comme au cinéma, les utilisateurs peuvent aisément connecter jusqu'à deux haut-parleurs Bluetooth LG à la fois5.

Les modèles de projecteurs laser 4K HU915QE et HU915QB CineBeam de LG sont désormais en vente dans les points de vente au détail. Visitez le https://www.lg.com/ca_en/projectors pour en savoir plus et connaître les points de vente.

Caractéristiques techniques :



HU915QE HU915QB Résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) 4K UHD (3 840 x 2 160) Luminosité 3 700 lumens ANSI 3 000 lumens ANSI Source lumineuse Laser à 3 canaux Laser à 3 canaux Durée de vie de la lampe 20 000 heures 20 000 heures Optimiseur de luminosité Luminosité automatique + mode Iris + contraste adaptatif Luminosité automatique + mode Iris + contraste adaptatif TruMotion Oui Oui Mode Cinéaste Oui Oui Taille de l'écran 90 à 120 po 90 à 120 po Portée de projection 100 po @ 10 cm 100 po @ 10 cm Rapport de projection 0,19 0,19 Zoom Fixe Fixe Décalage du bloc optique - - Correction de la distorsion trapézoïdale Déformation à 4/9/15 points Déformation à 4/9/15 points webOS Oui Oui Apple AirPlay 2 et HomeKit Oui Oui Partage d'écran Oui Oui (avec un appareil prenant en charge Miracast) Haut-parleurs intégrés 40 W (2.2 canaux) 40 W (2.2 canaux) Télécommande Oui (télécommande d'éclairage Magic) Oui (télécommande d'éclairage Magic) Entrées HDMI x 3 avec eARC / USB 2.0 x 2 HDMI x 3 avec eARC / USB 2.0 x 2

1 Peut projeter un écran de 40 po à une distance de 0,79 m, un écran de 150 po à une distance de 3,04 m et un écran de 300 po à une distance de 6,12 m. 2 Tailles d'écran mesurées en diagonale. 3 Le modèle HU915QE projette des images d'une taille comprise entre 90 et 120 po (mesurées en diagonale). Peut produire une image de 90 po étonnamment nette lorsque placé à seulement 5,6 cm du mur ou une vaste image de 120 po à une distance de seulement 18,3 cm. 4 Une connexion Internet et un abonnement à des services de diffusion en continu sont nécessaires. Les services offerts peuvent varier selon le pays. La diffusion en continu et la reproduction de contenu à partir d'appareils iOS sont possibles avec Apple AirPlay 2 et Apple HomeKit. Les appareils iOS doivent être dotés de la version logicielle 12.3 ou supérieure (macOS version 10.14.5 ou supérieure pour les produits Apple) et doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi que le projecteur CineBeam de LG. 5 Compatibilité garantie avec les haut-parleurs Bluetooth de LG uniquement. 6 Le projecteur haut de gamme CineBeam 2022 de LG établit une nouvelle norme pour l'expérience de cinéma maison. SALLE DE PRESSE LG. (20 mai 2022) Consulté le 9 septembre 2022 à l'adresse https://www.lgnewsroom.com/2022/05/2022-lg-cinebeam-premium-projector-sets-new-standard-for-the-home-cinema-experience/

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

