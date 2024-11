Principaux constats :

Progrès continus en matière de diversité depuis 2021 : la proportion des commanditées et commandités où les femmes représentent minimalement la moitié des employés a augmenté de 16 %, tandis que cette proportion pour les minorités visibles a augmenté de 9 %.

La diversité des genres au niveau de la propriété des gestionnaires de fonds et de la composition des comités d'investissement continue d'être une lacune : 55 % des commanditées et commandités sont détenues exclusivement par des hommes et 21 % des comités d'investissement sont composés uniquement d'hommes.

Intégration lente des initiatives liées au climat : parmi les 49 réponses à cette question, seulement 13 commanditées et commandités se sont fixé un objectif de carboneutralité ou travaillent activement sur un tel objectif, ce qui constitue un recul par rapport à l'année dernière.

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - BDC Capital publie aujourd'hui les résultats de son rapport annuel sur l'état de la DEI (diversité, équité et inclusion) ainsi que des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le secteur canadien du capital de risque et du capital-investissement, selon les données collectées au sein de son portefeuille. Le rapport souligne que, malgré les progrès réalisés, un leadership renforcé de l'industrie sera essentiel pour continuer à bâtir un écosystème canadien plus durable, diversifié et inclusif.

Constats relatifs à la DEI

Le rapport fait ressortir les progrès observés dans la représentation des groupes issus de la diversité dans le secteur, en particulier en ce qui a trait à la diversité des genres, mais plusieurs mesures sont demeurées relativement inchangées par rapport à l'année dernière. La diversité est plus présente aux échelons moins élevés des sociétés en commandite, mais on a observé une hausse marquée de 6 % des sociétés en commandite dont le comité d'investissement compte au moins une femme. On a également constaté une hausse de 13 % des équipes de spécialistes principaux des investissements comptant au moins une personne membre d'une minorité visible.

Les résultats devraient continuer de s'améliorer au cours des prochaines années, compte tenu de l'évolution des mentalités observée. Cette évolution des mentalités, dont témoigne les récentes mise sur pieds de politiques de RH et de DEI dans l'ensemble du secteur, fait ressortir le fait qu'un changement en profondeur est un processus graduel et en continu. Par exemple, les données de cette année indiquent que 70 % des commanditées et commandités ont adopté une déclaration ou une stratégie de DEI et que 12 % y travaillent.

Constats relatifs aux facteurs ESG

Les commanditées et commandités s'améliorent sans cesse en ce qui concerne l'intégration des aspects sociaux et de gouvernance des facteurs ESG. Un nombre croissant de commanditées et commandités déterminent les risques liés à ces facteurs au cours de leur processus de diligence raisonnable et en tiennent compte dans leurs décisions d'investissement. De plus, un plus grand nombre de commanditées et commandités évaluent les risques liés aux facteurs ESG dans les chaînes d'approvisionnement de leur portefeuille.

Le rapport révèle toutefois que l'adoption de mesures environnementales continue d'être très faible. En effet, une baisse de l'engagement à l'égard des politiques climatiques a été observée par rapport à l'année dernière. Certaines sociétés sont revenues sur leurs engagements déjà annoncés et, cette année, le nombre de commanditées et commandités ayant un objectif de carboneutralité a reculé par rapport à l'année dernière.

Favoriser l'intégration de meilleures pratiques et développer la capacité de produire des rapports sur la DEI et les facteurs ESG

Forte de sa vaste présence au sein du secteur canadien du capital de risque et du capital-investissement, BDC est bien positionnée pour repérer les tendances du secteur. En recueillant et en publiant des données sur la DEI et les facteurs ESG auprès de son portefeuille tous les ans, BDC cherche à encourager le partage de meilleures pratiques afin d'aider toutes les parties prenantes impliquées à adopter des normes plus élevées et ainsi accroître la résilience de l'écosystème et la création de valeur plus durable sur le long-terme. En tant que partenaire dévoué de l'écosystème, BDC offre de nombreuses ressources, dont une boîte à outils DEI, un calculateur d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres ressources éducatives, dans le but de soutenir les efforts de l'industrie Canadienne à être plus résiliente, durable et compétitive.

En plus des constats à l'échelle des commanditées et commandités, BDC fournit également des résultats à l'échelle des sociétés en portefeuille. Consultez le rapport ici.

Citation de Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital

« À BDC, nous nous consacrons à notre mission d'accroître la sensibilisation du marché et d'intégrer davantage la DEI et les facteurs ESG au sein de l'écosystème du capital de risque et du capital-investissement au Canada. En collaborant avec l'écosystème, nous visons à développer progressivement une classe d'actifs plus compétitive et à favoriser la création de valeur durable au fil du temps. »

Citation de Paula Cruickshank, première vice-présidente, Investissements - Fonds, BDC Capital

« L'intégration des meilleures pratiques en matière de DEI et de facteurs ESG au sein de l'industrie du capital de risque et du capital-investissement, ainsi que leur alignement sur les valeurs uniques et les objectifs à long terme de chaque société, exigent du temps, de l'engagement et un effort collectif. L'exercice de collecte de données de BDC vise à sensibiliser et encourager le progrès en matière de DEI et de facteurs ESG, étant des étapes essentielles pour accroître la résilience dans un monde en constante évolution. »

BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneures et entrepreneurs du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

