Programmes Relève - Trois groupes hôteliers du grand Montréal s'associent à l'ITHQ - Des bourses et des emplois stimulants pour cinq étudiantes

Trois hôtels associés

Le programme « Relève » est une idée originale de M. Marc-André Dandeneau, directeur général adjoint de l'Hôtel Le Crystal. Reconnaissant le niveau d'excellence des étudiants de l'ITHQ, il a développé ce programme en 2018, qui permet au boursier de travailler dans l'industrie et d'être soutenu tout au long de son parcours scolaire. Le Groupe Germain et l'Hôtel Omni Mont-Royal, inspirés par cette initiative, ont accepté cette année de s'associer à l'ITHQ en instaurant leur propre programme « Relève ». Une manière efficiente de favoriser l'engagement des jeunes dans notre industrie.

Les boursières

Les candidates finalistes ont été sélectionnées selon plusieurs critères : excellentes aptitudes de communication ; passion et créativité ; bilinguisme et volonté d'évoluer en hôtellerie, notamment. C'est ainsi que Mégane Deslandes rejoindra l'Hôtel Le Crystal ; Alice-Anne Rivard et Christelle Grenier travailleront pour le Groupe Germain, tandis que Catherine Périgny et Lydia Blain se joindront à l'équipe de l'Hôtel Omni Mont-Royal. Toute l'équipe de l'ITHQ les félicite chaleureusement et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs études et leur nouvel emploi !

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, Direction des communications, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, ophelie.simoncelli@ithq.qc.ca

Related Links

www.ithq.qc.ca