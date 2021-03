Programmes pilotes d'immigration permanente - Trois programmes pilotes d'immigration permanente pour favoriser la relance économique

Les programmes pilotes sont d'une durée maximale de cinq ans, et visent à attirer et à favoriser la rétention des personnes, dont les compétences, répondent à des besoins spécifiques du marché du travail québécois. Chaque programme pilote permettra de sélectionner annuellement jusqu'à 550 requérantes et requérants principaux qui exercent les professions dans les secteurs admissibles. Les membres de la famille qui accompagnent la personne qui fait la demande recevront également des Certificats de sélection du Québec dans le cadre de ces programmes pilotes.

Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire

Ce programme pilote vise à attirer des travailleuses et des travailleurs étrangers dans le secteur de la transformation alimentaire. Il permettra d'aider les entreprises québécoises à retenir leur main-d'œuvre étrangère en emploi et à demeurer compétitives face aux entreprises situées dans les autres provinces canadiennes.

Conçu en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le programme sera mis en œuvre le 24 mars 2021.

Programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires

Ce programme pilote vise à sélectionner des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires ayant des compétences et de l'expérience de travail en tant que personne préposée aux bénéficiaires au Québec depuis au moins un an.

Le Ministère contribue ainsi aux efforts gouvernementaux visant à réduire le plus possible le problème de rareté de main-d'œuvre qui subsiste dans cette profession depuis de nombreuses années et qui est exacerbé par la pandémie.

Conçu en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation du Québec et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ce programme pilote sera mis en œuvre le 31 mars 2021.

Programme pilote des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels

Ce programme pilote d'immigration permanente vise à sélectionner des travailleuses et des travailleurs hautement qualifiés dans trois secteurs d'emploi en pleine effervescence au Québec et qui font face à un déficit important de main-d'œuvre.

Le volet Intelligence artificielle permettra, notamment, de favoriser l'attraction des meilleurs talents au Québec et à l'étranger. Il facilitera aussi la rétention des étudiantes et des étudiants étrangers qui ont obtenu, des universités du Québec, un diplôme d'études supérieures spécialisées. Le volet Technologies de l'information et effets visuels favorisera l'attraction et la rétention des travailleuses et des travailleurs hautement qualifiés, dans un environnement international très compétitif.

Le programme pilote a été conçu en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologie de l'information et des communications et le Forum IA Québec. Son entrée en vigueur est prévue le 22 avril 2021.

Liens connexes :

Règlement publié dans la Gazette officielle du Québec :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=74110.pdf

Pour tous les détails concernant les trois programmes pilotes d'immigration permanente :

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/programmes-pilotes/index.html

Pour les conditions de sélection des trois programmes pilotes d'immigration permanente :

www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/presse/TXT_Napperon_3PP.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630

Liens connexes

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca