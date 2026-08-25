Programmes fédéraux d'aide aux travailleurs : la CSN réclame plus de mordant

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- La CSN réagit aux annonces faites ce matin par le gouvernement fédéral visant à soutenir les travailleuses, les travailleurs et les entreprises durement touchés par la nouvelle offensive tarifaire américaine. Si plusieurs mesures méritent d'être saluées, la CSN estime que celles-ci demeurent incomplètes et mériteraient d'être bonifiées si la situation économique devait se détériorer.

Des bonifications à l'assurance-emploi, mais des angles morts importants

La CSN accueille favorablement la prolongation, pour une durée d'un an, des bonifications temporaires de l'assurance-emploi, une décision bienvenue dans le contexte d'incertitude actuel, mais souligne toutefois que ces mesures laissent de côté une partie importante de la main-d'œuvre touchée.

« La prolongation des bonifications de l'assurance-emploi est une bonne nouvelle, mais Ottawa laisse pour compte celles et ceux qui en ont le plus besoin. Les jeunes travailleurs et les personnes qui ont connu des passages au chômage récemment, notamment dans le secteur forestier, se retrouvent exclus d'une mesure censée les protéger », déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

La CSN déplore par ailleurs que la faiblesse du montant des prestations et les critères d'admissibilité ne soient toujours pas revus.

Nouveau programme de maintien à l'emploi et de réorientation de la main-d'œuvre

La CSN prend acte de la création d'un nouveau Programme de maintien à l'emploi et de réorientation de la main-d'œuvre. Pour la CSN, profiter des ralentissements de production pour investir dans la formation de la main-d'œuvre constitue une nécessité absolue. L'organisation rappelle toutefois que le gouvernement fédéral devra collaborer étroitement avec les acteurs sociaux, incluant les syndicats, ainsi qu'avec le gouvernement du Québec, afin d'instaurer une véritable culture de formation en emploi.

Une aide aux entreprises : oui, mais pas à n'importe quelle condition

La CSN considère qu'il est important de soutenir les entreprises pour prévenir les mises à pied et accueille favorablement les sommes annoncées à cet effet. L'organisation insiste cependant pour que cette aide soit consentie en contrepartie d'engagements fermes pour le maintien en emploi, et que le gouvernement demeure en contact avec les syndicats afin d'évaluer si ces mesures s'avéreront suffisantes.

« Soutenir les entreprises, c'est nécessaire, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. L'argent public doit servir à protéger des emplois, pas à financer des baisses d'impôt qui mineraient la justice fiscale. Le gouvernement fédéral doit rester à l'écoute des syndicats pour s'assurer que ces mesures répondent réellement aux besoins des travailleuses et des travailleurs », ajoute Caroline Senneville.

La CSN note qu'aucune subvention salariale n'a été annoncée pour favoriser le maintien en emploi. Il s'agit d'une piste qui devra être sérieusement considérée si la situation économique devait s'envenimer dans les secteurs touchés, à condition d'être ciblée vers les entreprises réellement affectées par la crise tarifaire.

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Noémi Desrochers, Service des communications CSN, [email protected], C. 514-216-1825