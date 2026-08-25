Collège LaSalle : sauver les emplois et les milliers de parcours scolaires

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) se désolent de voir la direction du Collège LaSalle et le gouvernement du Québec s'enliser dans le litige qui les oppose concernant l'avenir de l'établissement d'enseignement. Le Collège a d'ailleurs mis sa menace à exécution en se plaçant à l'abri de ses créanciers, hier. Il prétend être incapable de payer l'amende qui lui a été imposée par Québec.

« À l'aube de la rentrée, nous sommes sensibles à la détresse vécue par des milliers d'étudiantes et d'étudiants dont le parcours scolaire pourrait se terminer brutalement, sans oublier les plus de 400 personnes enseignantes membres de la CSN qui vivent désormais une grande incertitude, ne sachant pas ce que demain leur réserve, s'indigne la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Or, en mettant chacune de l'eau dans son vin, les deux parties pourraient s'entendre. »

Redoubler d'efforts pour débloquer l'imbroglio

En effet, l'établissement d'enseignement privé et le gouvernement du Québec devraient redoubler d'efforts afin de préserver les emplois et la mission du Collège, tout en respectant la réforme de la Charte de la langue française de 2022.

« Adopter la ligne dure, dans les circonstances, ne ferait que des victimes. L'amende ne serait pas payée, les travailleuses et les travailleurs seraient poussés au chômage, les personnes étudiantes se retrouveraient le bec à l'eau. Ce serait le scénario du pire. Heureusement, des compromis demeurent toujours possibles si tout le monde y met de la bonne volonté », analyse le président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Benoît Lacoursière.

La CSN et la FNEEQ-CSN promettent d'aller au front et de se mobiliser pour assurer la protection des emplois en raison de ce conflit administratif.

À propos

La CSN

Fondée en 1921, la CSN regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs, réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La FNEEQ-CSN

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) regroupe quelque 40 000 membres œuvrant à tous les niveaux en éducation, de la maternelle à l'université, dans 50 établissements privés, 47 cégeps et 11 universités. Elle constitue l'une des huit fédérations affiliées à la CSN.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Information : Noémi Desrochers, Conseillère aux communications, CSN, [email protected], 514 216-1825; Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN [email protected] 514 377-6985