Les paramédics rejettent l'entente de principe

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Au terme d'une série d'assemblées tenues du 4 au 19 août 2026, les membres des syndicats de paramédics affiliés à la CSN ont rejeté à 71,6 % l'entente de principe intervenue le 25 juillet dernier avec le gouvernement du Québec.

« Nos membres nous envoient un signal clair. On en prend acte et on demeure déterminés à parvenir à une entente satisfaisante avec le gouvernement. Cependant, la première étape pour y parvenir sera de faire le point avec nos instances », explique le responsable du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon.

Rappelons que les quelque 3 500 paramédics et répondants du secteur préhospitalier sont sans convention collective depuis le 1er avril 2023.

À propos

Les paramédics membres de syndicats affiliés à la CSN assurent les services préhospitaliers d'urgence partout au Québec, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux. Ces syndicats sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui rassemble 244 syndicats et plus de 165 000 membres œuvrant dans les secteurs public et privé.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514-588-1654, Courriel : [email protected]