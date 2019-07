Programmes de fidélisation des clients : que vaut votre fidélité

En échange de récompenses « gratuites », d'offres exclusives et d'autres avantages pour vous remercier d'être un client fidèle, vous devrez fournir des renseignements personnels au moment de l'inscription, comme votre nom, votre adresse postale, votre courriel, votre numéro de téléphone et votre date de naissance.

Chaque fois que vous utilisez votre carte de fidélité au moment de payer, le détaillant recueille plus de renseignements sur vos habitudes d'achat : ce que vous achetez, quand vous magasinez et à quelle fréquence, combien vous dépensez et de quelle manière vous payez. Ces renseignements peuvent être utilisés par les détaillants pour cibler les publicités qu'ils vous montrent, de manière à ce que vous reveniez dépenser plus d'argent.

Avant de vous inscrire à un programme de fidélisation, le Bureau de la concurrence vous suggère de :

Lire attentivement les modalités. Comprenez de quelle façon le programme de fidélisation fonctionne, de quelle manière vous gagnez et utilisez les points, de quelle façon la valeur du montant est calculée en fonction du nombre de points (par exemple, 1 000 points = 10 $) et si vous devrez payer des frais supplémentaires, comme des taxes, en utilisant vos points. De plus, il est possible que votre compte arrive à échéance si vous n'avez pas gagné ou utilisé de points pendant une certaine période, ce qui pourrait vous faire perdre tous les points accumulés.

Comprenez de quelle façon le programme de fidélisation fonctionne, de quelle manière vous gagnez et utilisez les points, de quelle façon la valeur du montant est calculée en fonction du nombre de points (par exemple, 1 000 points = 10 $) et si vous devrez payer des frais supplémentaires, comme des taxes, en utilisant vos points. De plus, il est possible que votre compte arrive à échéance si vous n'avez pas gagné ou utilisé de points pendant une certaine période, ce qui pourrait vous faire perdre tous les points accumulés. Connaître les risques. Les entreprises peuvent changer leurs programmes de fidélisation sans vous aviser. Ils peuvent réduire la valeur de vos points, ce qui fait en sorte que vous devriez dépenser davantage pour obtenir vos points et vos récompenses. De plus, les détaillants peuvent mettre fin à leurs programmes de fidélisation à tout moment, ce qui vous ferait perdre tous vos points.

Les entreprises peuvent changer leurs programmes de fidélisation sans vous aviser. Ils peuvent réduire la valeur de vos points, ce qui fait en sorte que vous devriez dépenser davantage pour obtenir vos points et vos récompenses. De plus, les détaillants peuvent mettre fin à leurs programmes de fidélisation à tout moment, ce qui vous ferait perdre tous vos points. Consulter la politique en matière de vie privée. Sachez quels renseignements personnels le détaillant recueillera et ce qu'il en fera. Il se pourrait qu'il transmette vos renseignements personnels à des parties tierces sans que vous le sachiez.

Sachez quels renseignements personnels le détaillant recueillera et ce qu'il en fera. Il se pourrait qu'il transmette vos renseignements personnels à des parties tierces sans que vous le sachiez. Éviter les communications et pourriels trop fréquents. Vérifiez si vous pouvez vous désabonner ou refuser les envois par courriel et les publicités avant de vous inscrire à un programme, pour ainsi éviter de recevoir trop de publicités non sollicitées par courriel, par courrier ou même par téléphone.

Vérifiez si vous pouvez vous désabonner ou refuser les envois par courriel et les publicités avant de vous inscrire à un programme, pour ainsi éviter de recevoir trop de publicités non sollicitées par courriel, par courrier ou même par téléphone. Prendre conscience des risques de fraude ou de vol. Vos renseignements personnels ont de la valeur, en particulier si le programme de fidélisation est combiné à une carte de crédit, qui pourrait être la cible de pirates. Les fraudeurs peuvent également vous cibler au moyen de courriels d'hameçonnage dans le but de voler vos précieux points.

Vos renseignements personnels ont de la valeur, en particulier si le programme de fidélisation est combiné à une carte de crédit, qui pourrait être la cible de pirates. Les fraudeurs peuvent également vous cibler au moyen de courriels d'hameçonnage dans le but de voler vos précieux points. Savoir que vous serez la cible de plus d'offres. En plus de recevoir des offres plus personnalisées du détaillant, vous pourriez vous faire cibler par des marques partenaires ou des parties tierces si vos renseignements leur sont transmis ou vendus. Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines communications de nature commerciale, vous pouvez choisir de les refuser.

Si vous croyez avoir été trompés par un programme de fidélisation, communiquez avec le Bureau de la concurrence pour formuler une plainte par téléphone au 1-800-348-5358 ou en ligne.

Si vous soupçonnez qu'une entreprise utilise à mauvais escient vos renseignements personnels, communiquez avec le détaillant directement ou formulez une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

