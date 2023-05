PROGRAMMES D'IMMIGRATION : UNE RÉPONSE PERCUTANTE DE QUÉBEC ET EN DROITE LIGNE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU CPQ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES EMPLOYEURS

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) applaudit les modifications apportées aux différents programmes d'immigration au Québec annoncées par le premier ministre François Legault et les ministres Christine Fréchette et Jean-François Roberge. Le milieu des affaires a été entendu puisque les nouvelles orientations correspondent à neuf propositions sur dix contenues dans le Livre blanc en immigration : Portrait et solutions du CPQ publié l'an dernier. Quant aux seuils d'immigration, le CPQ se réjouit du scénario envisagé d'une hausse progressive pour atteindre 60 000 admissions en 2027 en plus de l'admission en continu de diplômés en vertu du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

« Le gouvernement s'est rendu à l'évidence en modifiant les règles du jeu pour les rendre plus flexibles et adaptées au marché du travail. Plus d'étudiants diplômés et de travailleurs qualifiés qui parlent français pourront s'établir ici de façon permanente. C'est en plein la vision du milieu des affaires qui se tournait vers l'immigration temporaire, à défaut de meilleures alternatives pour combler leurs besoins », s'enthousiasme M. Blackburn.

Plusieurs avancées importantes pour les employeurs

Le remplacement du Programme régulier des travailleurs qualifiés par un nouveau programme à quatre volets avec des exigences de connaissance du français modulée selon le niveau de classification des professions répond à l'équilibre entre la recherche des meilleurs talents pour nos entreprises et la promotion du français comme langue commune et de travail. Le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) s'arrime parfaitement aux besoins des employeurs et à la réalité de plusieurs de nos personnes immigrantes qui viennent au Québec pour contribuer à la vie économique et sociale, mais qui n'ont pas toutes la capacité d'atteindre un niveau élevé de français.

Le CPQ est également satisfait du retour du programme des immigrants investisseurs et de la création d'un volet spécifique pour le repreneuriat d'entreprise.

« À l'image de la population québécoise, les employeurs vieillissent. Plusieurs propriétaires d'entreprises cherchent à passer le flambeau à une relève ici afin que l'entreprise demeure au Québec », rappelle M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Il y a aussi de quoi se réjouir dans les mesures concernant le PEQ comme l'ajout de plusieurs professions en criante pénurie de main-d'œuvre. Les préposés aux bénéficiaires et les camionneurs, par exemple, seront désormais admissibles au programme. C'est aussi une excellente mesure que de retirer l'exigence d'une expérience de travail à la suite du programme d'études et d'occuper un emploi au moment de la présentation de la demande.

Quelques questions demeurent

Même si l'annonce d'aujourd'hui répond à plusieurs demandes de longue date des entreprises, les délais demeurent un fléau majeur.

« Il faut absolument réduire les délais de traitement des demandes qui sont beaucoup plus longs au Québec comparativement aux autres provinces. Un autre élément qui demeure pour le moment sans réponse est le fonctionnement de l'exigence pour les personnes immigrantes de démontrer qu'elles ont les compétences minimales requises pour exercer leur profession, de même que la reconnaissance partielle ou complète d'équivalence de diplôme ou de formation pour l'exercice d'une profession », nuance M. Denis Hamel, vice-président Politiques de développement de la main-d'œuvre du CPQ. « L'intention est louable, mais nous savons que les mécanismes actuels de reconnaissance sont imparfaits et qu'il serait préférable de s'appuyer sur le jugement de l'employeur pour déterminer la capacité d'un candidat à exercer un poste au Québec ».

Afin de représenter le point de vue des entreprises, le CPQ espère être convié à la consultation parlementaire sur la Planification pluriannuelle pour la période 2024-2027 qui se tiendra en septembre à l'Assemblée nationale.

Le CPQ prendra le temps d'analyser en détail le document de consultation publié aujourd'hui.

