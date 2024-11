Programmes d'aide financière destinés aux organismes à but non lucratif - Le ministère de la Culture et des Communications allège ses exigences en matière d'audits financiers

QUÉBEC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications annonce un allègement des seuils financiers pour la réalisation d'audits dans 6 programmes d'aide financière destinés à des organismes à but non lucratif soutenus au fonctionnement.

Notamment pour diminuer les coûts exigés à ces organismes, un rapport de l'auditeur indépendant sera désormais exigé lorsque le cumul des aides financières de source publique, soit de source municipale et provenant du gouvernement du Québec, sera équivalent ou supérieur à 500 000 $, alors qu'il était auparavant exigé lors que le cumul atteignait 250 000 $.

Cette décision du Ministère vise non seulement à pallier la difficulté vécue par les organismes de trouver une firme comptable disposée à réaliser une mission d'audit, mais aussi à permettre aux organismes de réaliser des économies considérables et d'investir davantage de fonds dans leur mission.

Les programmes concernés sont les suivants :

aide au fonctionnement pour les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques;

aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel;

aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art;

aide au fonctionnement pour les organismes de regroupement;

aide au fonctionnement pour les institutions muséales;

aide au fonctionnement pour les organismes culturels d'action communautaire.

Ce sont donc 291 organismes qui bénéficieront de cet allègement.

Par ailleurs, le Conseil des arts et des lettres du Québec a également effectué un allègement dans le cadre de son programme Soutien à la mission en juillet 2024. Dorénavant, les organismes soutenus à la mission devront produire un audit lorsque les revenus de financement public, soit de source municipale et provenant du gouvernement du Québec, totalisent 500 000$ et plus, comparativement à 250 000$ avant la révision des seuils financiers. Ce sont un peu plus de 100 organismes qui bénéficient de cet allègement.

