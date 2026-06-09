Programme volontaire de biosurveillance de l'arsenic de Rouyn-Noranda : des résultats rassurants pour la communauté

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Glencore Canada réagit aujourd'hui aux résultats du Programme volontaire de biosurveillance de l'arsenic, réalisé par la firme indépendante Intrinsik. Ceux-ci démontrent que la population participante de Rouyn-Noranda n'est pas davantage exposée à l'arsenic que la population canadienne en général. Au cours des dernières années, la Fonderie Horne a demandé à de nombreuses reprises qu'une nouvelle étude de biosurveillance soit réalisée selon une méthodologie répondant aux plus hauts standards scientifiques afin de mieux comprendre l'exposition réelle de la population de Rouyn-Noranda. Devant l'absence de réponse, elle a pris l'initiative, en 2025, de mandater Intrinsik afin d'offrir à ses employés, à leurs familles et à la communauté les réponses auxquelles ils sont en droit de s'attendre.

« Ces résultats sont rassurants et appuient ce dont la Fonderie Horne a toujours été convaincue : ses installations sont sécuritaires pour la population. Il était important pour nous d'aller au fond des choses pour nos employés, leurs familles et la communauté. Les citoyens sont désormais équipés pour poser leur propre jugement, à partir d'informations scientifiques rigoureuses, cueillies et analysées dans les règles de l'art », a déclaré Vincent Plante, directeur général exécutif, Filière cuivre Amérique du Nord, Glencore.

La méthodologie et le rapport d'Intrinsik ont été revus et approuvés par un comité indépendant d'examen par les pairs.

Faits saillants du Programme

Les niveaux d'arsenic urinaire des 245 participants éligibles (dont 81 personnes de 19 ans et moins) se situent dans la moyenne canadienne ou en deçà. Les niveaux observés chez les enfants sont également comparables dans l'ensemble à ceux de leurs pairs ailleurs au Canada.

L'association entre les concentrations d'arsenic dans l'air ambiant et l'exposition personnelle est faible.

L'alimentation, notamment le poisson, les fruits de mer, le riz et les produits à base de riz, est le principal facteur d'exposition à l'arsenic.

La distance avec la Fonderie Horne n'est pas un indicateur du niveau d'exposition à l'arsenic. Par exemple, les niveaux d'arsenic urinaire ne présentent aucune différence statistiquement significative, que les participants habitent à moins d'un kilomètre ou 15 km et plus de la Fonderie.

Glencore Canada remercie les participants dont l'engagement a donné à cette démarche sa portée et sa crédibilité. Ce programme a été financé par la Fonderie Horne et entièrement piloté par Intrinsik, sans intervention de l'entreprise dans la collecte, l'analyse ou l'interprétation des données.

Le rapport complet d'Intrinsik est disponible ici : Programme de Biosurveillance de l'Arsenic à Rouyn-Noranda.

Pour plus d'information : http://www.glencore.ca/fr

SOURCE Glencore Canada Corporation

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