ROUYN-NORANDA, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Comme elle le fait chaque année, la Fonderie Horne rend publics aujourd'hui les résultats de la moyenne annuelle 2025 des concentrations de métaux dans l'air ambiant, mesurées aux différentes stations entourant ses installations.

Documents connexes VOIR PDF Fiche technique - FOnderie Horne (Groupe CNW/Glencore Canada Corporation)

La fonderie voit dans ces résultats un signal encourageant : les mesures de l'ensemble des métaux suivis, incluant l'arsenic, demeurent sous les cibles fixées par l'autorisation ministérielle. À la station légale Horne, la concentration moyenne d'arsenic s'établit à 40,9 ng/m³, soit à nouveau sous le plafond de 45 ng/m³ fixé par l'autorisation ministérielle. Celle-ci demeure 44 % inférieure à la valeur enregistrée en 2022.

La tendance à long terme de la performance environnementale de la fonderie est sans équivoque : depuis 2005, la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant mesurée à la station légale a diminué de plus de 70 %.

Faits saillants :

Les données recueillies pour la période du 16 mars 2025 au 15 mars 2026, tel que prévu par le ministère de l'Environnement, démontrent que la concentration dans l'air ambiant de tous les paramètres analysés à la station légale d'échantillonnage est sous les cibles fixées par l'autorisation ministérielle, incluant l'arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel, le béryllium, l'antimoine, le thallium et le vanadium.

L'analyse des données confirme que les concentrations diminuent rapidement plus on s'éloigne de la fonderie. À titre d'exemple, à l'Aréna Glencore, située à environ 440 m des limites du site, la concentration moyenne annuelle est plus de 75 % inférieure à celle mesurée à la station légale Horne.

Cette année encore, la quasi-totalité (96 %) de la zone urbaine de Rouyn-Noranda affiche une concentration d'arsenic dans l'air ambiant inférieure ou égale à 15 ng/m³.

Il est normal et attendu que les résultats puissent varier légèrement d'une année à l'autre en raison de plusieurs facteurs, dont des conditions météorologiques différentes, comme les vents.

En 2025, malgré des conditions météorologiques difficiles, la Fonderie Horne a maintenu les concentrations sous les cibles fixées par l'autorisation ministérielle, ce qui démontre l'efficacité des systèmes de réduction des émissions en place.

« Je suis fier du travail accompli et de l'engagement continu de nos équipes. Nous sommes convaincus que les opérations de la Fonderie Horne sont sécuritaires pour la population. Elles l'étaient il y a 20 ans alors que les concentrations d'arsenic dans l'air étaient beaucoup élevées, et demeurent sécuritaires aujourd'hui. Nous sommes pleinement déterminés à poursuivre cette trajectoire d'amélioration » mentionne Vincent Plante, directeur général exécutif, Filière cuivre Amérique du Nord, Glencore.

« À distance équivalente du réacteur, la Fonderie Horne affiche déjà des résultats environnementaux comparables, et dans certains cas supérieurs, à ceux d'Aurubis Hambourg, récipiendaire du German Sustainability Award. La Fonderie Horne est fière de son solide bilan de conformité à ses cibles environnementales. Les résultats de la dernière année démontrent que nous maintenons les acquis réalisés grâce aux efforts déployés par nos équipes dans la gestion quotidienne de nos opérations » ajoute Marie-Elise Viger, directrice Environnement, Opérations cuivre Amérique du Nord, Glencore.

Rappelons que toute réduction supplémentaire des concentrations requiert la mise en place de nouveaux investissements et améliorations, ce qui souligne l'importance d'un cadre réglementaire prévisible pour la suite.

Pour en savoir plus : www.glencore.ca/fr

SOURCE Glencore Canada Corporation

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