TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - Glencore, l'une des plus grandes sociétés minières diversifiées et l'un des plus importants fournisseurs de minéraux critiques au Canada, a publié les résultats d'une nouvelle étude socioéconomique qui dresse un portrait global de son empreinte économique à travers ses activités au pays. Réalisée par KPMG, l'étude confirme le rôle de Glencore en tant que moteur important de l'activité économique nationale et régionale, soutenant des dizaines de milliers d'emplois et générant des milliards de dollars en retombées économiques chaque année.

Documents connexes VOIR PDF Fiche d'information - Notre contribution Canada. (Groupe CNW/Glencore Canada Corporation)

Selon l'étude fondée sur les données de 20241, les activités de Glencore au Canada génèrent directement :

8,1 milliards de dollars en contribution au PIB du Canada;

environ 11 000 emplois;

1,7 milliard de dollars en revenus de travail;

1,4 milliard de dollars en revenus directs pour l'ensemble des paliers de gouvernement;

8,8 milliards de dollars dépensés auprès des fournisseurs canadiens à travers le pays.

Lorsque l'on tient compte des retombées indirectes (chaîne d'approvisionnement) et induites (dépenses des consommateurs), la contribution économique totale de Glencore augmente de façon considérable. Tout au long du cycle de dépenses, Glencore Canada :

génère jusqu'à 14,3 milliards de dollars en PIB total;

soutient plus de 34 000 emplois;

verse 6,3 milliards de dollars en revenus de travail;

génère 3,7 milliards de dollars en revenus gouvernementaux à l'échelle nationale.

« Pendant de nombreuses années, les activités de Glencore étaient connues à l'échelle locale, mais l'impact total de l'ensemble de nos opérations à travers le pays demeurait moins bien compris. Les conclusions de cette étude confirment ce que savent déjà bon nombre de nos employés et de nos partenaires d'affaires : Glencore Canada joue un rôle important dans l'économie canadienne, en créant des emplois de qualité et en soutenant une chaîne d'approvisionnement intégrée d'un océan à l'autre », affirme Sheila Risbud, vice-présidente principale, Affaires corporatives, Glencore Canada. « À bien des égards, cette étude permet de quantifier notre impact, de renforcer l'importance de notre présence à long terme au pays et de confirmer le rôle clé que joue Glencore au sein de l'industrie minière et métallurgique du Canada. »

__________________________ 1 Les données présentées sont tirées d'une étude socioéconomique préparée en 2025 par KPMG LLP pour Glencore Canada Corporation. Tous les chiffres reflètent les données de 2024, sont exprimés en dollars canadiens et reposent sur une année complète de contributions d'EVR.

Les activités de Glencore au Canada jouent un rôle important dans le secteur minier du pays. L'étude révèle notamment les points suivants :

Glencore soutient directement un emploi sur 20 dans le secteur minier au Canada 2 .

. La rémunération du personnel chez Glencore est en moyenne 90 % plus élevée que le salaire moyen national.

Les activités de Glencore au Canada représentent 16 % du PIB du secteur minier canadien3.

Les activités de Glencore couvrent un large éventail de produits de base, notamment le charbon sidérurgique, le nickel, le cuivre, le zinc, le cobalt et les métaux du groupe des platineux. Elles reposent sur d'importants investissements qui soutiennent la stabilité opérationnelle à long terme et la résilience économique.

L'étude a analysé les retombées économiques dans les principales provinces où Glencore exerce ses activités :

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, l'impact économique direct de Glencore, principalement lié aux activités de charbon sidérurgique d'Elk Valley Resources, comprend :

5,3 milliards de dollars en PIB;

environ 3 500 emplois;

479 millions de dollars en revenus de travail;

473 millions de dollars en revenus pour les gouvernements;

3,3 milliards de dollars de dépenses annuelles auprès des fournisseurs en Colombie-Britannique.

Québec

Le Québec, qui accueille la plus importante concentration des activités de métaux communs de Glencore, bénéficie des retombées directes suivantes :

1,2 milliard de dollars en PIB;

environ 3 400 emplois;

538 millions de dollars en revenus de travail;

140 millions de dollars en revenus pour les gouvernements;

1,4 milliard de dollars de dépenses annuelles auprès des fournisseurs au Québec.

Ontario

L'Ontario, où se trouvent les activités dans les secteurs du nickel et du zinc ainsi que le siège social de Glencore Canada, bénéficie des retombées directes suivantes :

712 millions de dollars en PIB;

environ 2 100 emplois;

363 millions de dollars en revenus de travail;

27 millions de dollars en revenus pour les gouvernements;

981 millions de dollars en dépenses annuelles auprès des fournisseurs en Ontario.

Des retombées économiques additionnelles s'étendent également à d'autres provinces grâce au commerce interprovincial, à la gestion des sites fermés et aux réseaux d'approvisionnement nationaux.

________________________ 2 Le secteur minier englobe l'exploitation minière de métaux et de minéraux non métalliques au Canada, de même que les industries de transformation primaire des métaux et des matériaux non métalliques. 3 Source des données : Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, mensuel (x 1 000 000). https://doi.org/10.25318/3610043401-fra

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 Statistiques du travail conformes au Système de comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie d'emploi et l'industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048901&request_locale=fr

Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 Emploi selon l'industrie, données annuelles. https://doi.org/10.25318/1410020201-fra

« Les activités de Glencore au Canada sont profondément ancrées dans l'économie nationale depuis des décennies. Cette étude illustre à quel point nous sommes profondément intégrés aux communautés, aux fournisseurs et aux travailleurs qualifiés qui rendent nos activités possibles », ajoute Risbud. « Nous demeurons engagés à créer de la valeur économique tout en favorisant une production responsable des métaux et des minéraux critiques nécessaires à la prospérité du Canada à long terme. »

Pour obtenir plus de renseignements sur l'étude socioéconomique, veuillez consulter https://www.glencore.ca/fr/who-we-are/our-contribution ou consultez le rapport complet ici.

www.glencore.ca/fr

Contexte et renseignements

À propos de Glencore au Canada

Glencore est une entreprise de ressources naturelles de premier plan dont la présence ne cesse de croître au Canada. Forte de quelque 11 000 employés répartis dans neuf mines et cinq installations de traitement des métaux, elle produit et recycle des minéraux critiques, dont le nickel, le cuivre, le zinc, le cobalt, les métaux du groupe des platineux et le charbon sidérurgique.

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À propos de Glencore PLC

Glencore est l'une des plus grandes sociétés diversifiées dans le domaine des ressources naturelles au monde. Elle est aussi une importante entreprise de production et de commercialisation de plus de 60 produits de base. Grâce à un réseau international d'actifs, de clients et de fournisseurs, elle assure la production, la transformation, le recyclage, l'approvisionnement, la commercialisation et la distribution de produits de base essentiels au quotidien.

Forte de plus de 140 000 employés et entrepreneurs, Glencore est présente dans plus de 30 pays, tant dans des régions établies qu'émergentes, et soutient ses activités commerciales et industrielles grâce à un réseau mondial de bureaux.

La clientèle de Glencore est principalement composée de consommateurs industriels œuvrant notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'énergie électrique, de la fabrication de batteries et du pétrole. La société offre également des services de financement, de logistique et d'autres services connexes aux producteurs et aux consommateurs de produits de base.

Renseignement important

Ce document ne vise pas à fournir l'ensemble des renseignements que vous pourriez vouloir examiner. Pour obtenir d'autres renseignements importants, notamment en ce qui concerne les énoncés prospectifs et les mises en garde connexes, veuillez consulter la section « Avis important » du rapport annuel 2025 de Glencore, accessible à glencore.com/publications. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à vendre ou à émettre des titres, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres.

Autres renseignements

Les sociétés dans lesquelles Glencore PLC détient une participation, directement ou indirectement, sont des entités juridiques distinctes. Dans le présent document, les termes « Glencore », « groupe Glencore » et « Groupe » sont utilisés uniquement par souci de commodité pour désigner Glencore PLC et ses filiales de manière générale. Ces expressions sont utilisées uniquement pour faciliter la référence et n'impliquent aucune autre relation entre les sociétés. Les mots « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés de façon collective pour désigner les membres du Groupe ou les personnes qui y travaillent, lorsque la désignation d'une entité précise n'est pas nécessaire.

SOURCE Glencore Canada Corporation

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Media, Fabrice de Dongo, t: +1 647-220-6582, [email protected]