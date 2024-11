Programme Technoclimat - 9,5 M$ à Kruger Wayagamack S.E.C. pour un projet de décarbonation

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 9,5 M$ à l'entreprise Kruger Wayagamack S.E.C. pour l'essai d'une technologie visant à capturer le CO 2 émis lors de la production de la vapeur requise à son usine de papier située à Trois-Rivières.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Grâce à ce financement, la technologie sera testée dans un contexte industriel réel, une étape essentielle avant de la déployer à plus grande échelle. Si le projet obtient les résultats souhaités, Kruger Wayagamack S.E.C. prévoit l'implanter dans l'ensemble des opérations de son usine. Cela permettrait de capturer plus de 40 000 tonnes de CO 2 par année, ce qui équivaut aux émissions de gaz à effet de serre d'environ 11 750 véhicules à essence.

Le projet reçoit également un financement de 8,1 M$ de Ressources naturelles Canada dans le cadre du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière.

Citations :

« L'innovation est une alliée indispensable pour la transition climatique et énergétique, et au Québec, nous avons la chance de compter sur des entreprises engagées qui mettent leur expertise à profit pour améliorer leur empreinte environnementale. Nous sommes heureux de soutenir le développement de solutions technologiques efficaces qui nous permettront d'atteindre nos objectifs climatiques, dont la carboneutralité en 2050. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fier de voir des entreprises de la Mauricie s'impliquer dans la lutte que mène le Québec contre les changements climatiques. Ce projet cadre parfaitement avec la vision de notre gouvernement, qui souhaite soutenir l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique pour un Québec plus prospère. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Nous saluons la vision du gouvernement du Québec et son engagement à appuyer des projets contribuant à décarboner l'industrie papetière. Grâce au soutien offert par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à travers son programme Technoclimat, des entreprises comme Kruger peuvent prendre part à des projets de recherche et développement de haut niveau. En effet, ce projet a le potentiel d'offrir une solution durable à l'ensemble du secteur manufacturier pour la capture, l'utilisation et le stockage du carbone. Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Kruger, qui souhaite accélérer ses efforts pour décarboner ses opérations. »

Justin Paillé, vice-président principal, Fabrication, Kruger Pâtes et papiers

Faits saillants :

Kruger Wayagamack S.E.C. s'est associée avec Mantel Capture inc., qui a développé une technologie de capture du carbone intégrée à une chaudière à vapeur fonctionnant au gaz naturel. Lors des essais, l'entreprise estime que la technologie permettra de capturer jusqu'à cinq tonnes de CO 2 chaque jour où elle l'utilisera dans la totalité de son procédé de fabrication du papier.

chaque jour où elle l'utilisera dans la totalité de son procédé de fabrication du papier. Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, le programme Technoclimat offre une aide financière pour soutenir des projets de démonstration technologique au Québec en matière d'énergie et de réduction des GES, soit pour le développement d'une innovation précommerciale, soit pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore disponible sur le marché québécois.

Liens connexes :

Informations sur le programme Technoclimat.

Informations sur le Plan pour une économie verte 2030.

