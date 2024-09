Programme Suivi de l'état du Saint-Laurent - L'état de santé du fleuve demeure fragile selon le récent portrait réalisé par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du programme conjoint Suivi de l'état du Saint-Laurent, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec rendent public aujourd'hui le Portrait global de l'état du Saint-Laurent 2024, dont la principale conclusion est que l'état de santé du fleuve demeure fragile à ce jour. Cette cinquième édition du portrait global a été réalisée par le Groupe de travail Suivi de l'état du Saint-Laurent, qui est responsable de suivre l'évolution de la santé du fleuve afin de protéger son écosystème.

Rappelons que ce programme de suivi est une composante du Plan d'action Saint-Laurent 2011-2026, une entente bilatérale qui vise à réaliser des activités et des actions conjointes permettant d'améliorer la qualité de l'eau du Saint-Laurent et de conserver et de mettre en valeur ce joyau naturel ainsi que sa biodiversité, tout en assurant la pérennité de ses usages. Cette initiative permet de mesurer les progrès découlant des programmes gouvernementaux, de sorte à pouvoir les adapter en continu afin de mieux intervenir pour protéger le Saint-Laurent et son écosystème. La publication du Portrait global de l'état du Saint-Laurent 2024 découle de ce plan d'action, dont la réalisation repose sur l'expertise de quatre ministères et agences fédéraux et québécois partenaires.

Suivant une première parution en 2003 et trois mises à jour, en 2008, en 2014, ainsi qu'en 2019, le Portrait global de l'état du Saint-Laurent 2024 s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions. Au total, dix-huit indicateurs portant sur la qualité de l'eau et les ressources biologiques présentes dans le fleuve, l'état de ses rives, de même que ses usages ont été suivis et évalués pour la période de 2018 à 2022.

Principaux constats

Plus du tiers des indicateurs affichent un état intermédiaire-bon ou bon : il s'agit de la contamination de l'eau par les toxiques, de la salubrité des eaux coquillières, du suivi des algues toxiques, de l'état des communautés phytoplanctoniques, ainsi que de l'état de la population du bar rayé et du grand héron. Plusieurs autres indicateurs stagnent toutefois dans leur progression, comme la salubrité des sites potentiels de baignade en eau douce, qui est dans un état intermédiaire depuis 2003. C'est aussi le cas de l'état des communautés de poissons d'eau douce et saumâtre, qui se maintient à un niveau intermédiaire pour l'ensemble des espèces et des secteurs du Saint-Laurent. Même chose pour l'indicateur des populations d'oiseaux marins qui maintient son état intermédiaire, excepté pour la population des goélands argentés qui continue son déclin.

Certains indicateurs montrent des signes de détérioration préoccupants, notamment ceux ayant trait aux processus océanographiques. Entre autres, la saturation d'oxygène et le pH de l'eau sont jugés dans un état intermédiaire-mauvais, puisqu'ils ont atteint leur plus bas niveau depuis 1930. Par ailleurs, l'état de la température de l'eau est jugé mauvais, en raison des niveaux records atteints depuis 2015. L'état des milieux humides montre également une légère détérioration depuis 2010, principalement en raison des activités agricoles et de la prolifération d'espèces végétales exotiques envahissantes.

Finalement, bien que certains indicateurs de l'état de la population du béluga se soient améliorés, son état demeure préoccupant, étant donné le taux de mortalité accru observé depuis 2010 chez les femelles adultes et les nouveau-nés. C'est notamment pour cette raison que les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé en mars 2023 leur intention commune d'agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en vue de mieux préserver cette espèce emblématique. Il s'agit d'un exemple concret des bénéfices du suivi de l'état du fleuve, qui permet de mieux intervenir pour préserver ce joyau naturel et son riche écosystème.

Faits saillants :

Outre la parution du Portrait global de l'état du Saint-Laurent 2024, certains résultats du suivi de l'état de santé du fleuve sont également disponibles sous la forme de fiches d'information accessibles sur le site Web du Plan d'action Saint-Laurent 2011-2026, lesquelles sont mises à jour périodiquement. Les résultats du Portrait global du Saint-Laurent sont aussi présentés lors de l'événement Rendez-vous Saint-Laurent , dont la prochaine édition est prévue pour le début de l'année 2025.

