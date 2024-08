Programme Sécurité-Intégrité Québec - Quatorze organismes recevront 521 661 $ pour promouvoir la pratique sécuritaire d'activités sportives et récréatives

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - Dans le but de favoriser la santé, la sécurité et l'intégrité des citoyens lors de la pratique de sports et de loisirs, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer que 14 organismes recevront le soutien du gouvernement dans le cadre du Programme Sécurité-Intégrité Québec (PSIQ).

Le PSIQ permet au gouvernement d'offrir à certains organismes qui exercent des activités à l'échelle régionale ou provinciale une aide financière permettant de développer et d'utiliser des moyens adaptés pouvant avoir un effet significatif sur la santé, le savoir, la sécurité et la protection de l'intégrité des citoyens lors de la pratique de loisirs et de sports. Le programme vise l'amélioration de la qualité de l'un ou l'autre des domaines stratégiques d'intervention suivants : l'encadrement, l'environnement physique, les équipements de protection, les comportements et attitudes et l'intégrité.

Les 14 projets retenus cette année permettront notamment le développement d'outils, de campagnes de sensibilisation, de formations, de programmes, etc. En voici la liste :

Organisme Titre et description des projets Montant

accordé L'Association des camps du

Québec inc. Revoir les formations actuelles qui abordent la sécurité et l'intégrité, notamment dans le programme d'aspirante-monitrice et d'aspirant-moniteur (PAM), en y ajoutant un accent sécurité et intégrité touchant la prévention des blessures et les soins de santé (commotion cérébrale), l'encadrement sécuritaire dans le contexte de jeu et la mise en action des mesures d'urgence. 50 000 $ Association des réseaux

cyclables du Québec Campagne de sensibilisation pour une meilleure cohabitation entre les différents utilisateurs sur les pistes cyclables et sentiers multifonctionnels. 49 500 $ Association régionale de loisir

pour personnes handicapées de

la Capitale-Nationale Création d'une formule abrégée de la formation en accompagnement de personnes handicapées pour la pratique de loisirs et d'activités de plein air. Également, formation d'accompagnateurs lors d'activités telles que la planche à pagaie, la randonnée et l'escalade. 43 339 $ Avalanche Québec Développement de programmes jeunesse sur la sécurité en cas d'avalanche. 26 250 $ Canot Kayak Québec Élaboration de plans d'urgence pour les 40 parcours d'activité de pagaie les plus fréquentés au Québec. 46 955 $ Centre régional d'entraînement

et d'événements de la Mauricie Accompagnement des nouveaux officiels pour, entre autres, favoriser leur rétention dans le milieu sportif. Il s'agit d'outiller les jeunes arbitres et de les faire accompagner par des mentors ou spécialistes afin qu'ils aient les ressources nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation et qu'ils puissent ainsi transmettre et appliquer les principes de sécurité et d'intégrité dans leur environnement. 18 750 $ Conseil québécois du loisir Sensibilisation à la prévention des commotions cérébrales pour les animateurs certifiés DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur). 6 700 $ Eau Vive Québec Développement d'une plateforme de formation en ligne pour les centres de location d'équipement de pagaie afin qu'ils informent la clientèle des bons comportements à adopter. 37 500 $ Fédération québécoise des motos

hors route Mise en ligne de programmes de formation pour les motocyclistes de moins de 16 ans et pour les officiels. 49 500 $ Loisir et Sport Lanaudière Accompagnement des milieux et des intervenants à l'égard de la gestion des commotions cérébrales. 46 875 $ Natation Artistique Québec Prévention de la violence en natation artistique au Québec par des activités de sensibilisation lors d'événements clés. 34 492 $ Québec Subaquatique Création d'outils pour les vérifications pré-plongées et campagne de sensibilisation sur plusieurs éléments de sécurité lors de la plongée. 36 800 $ Service national des sauveteurs

inc. Campagne de sensibilisation et de prévention sur les dangers de circuler sur un plan d'eau gelé. 50 000 $ Unité de loisir et de sport de la

Capitale-Nationale Création d'outils de sensibilisation sur l'importance du respect et des comportements appropriés en contexte sportif, notamment auprès des parents. 25 000 $ Total 521 661 $

Citation :

« Depuis mon arrivée en poste, j'ai fait de la sécurité et de l'intégrité deux de mes grandes priorités. Pour que les activités de sport et de loisir apportent du positif dans la vie des gens, elles doivent être pratiquées dans un cadre sécuritaire qui garantit l'intégrité physique et morale des participants. Cette aide financière servira à atteindre ces objectifs en accompagnant les intervenants, en offrant de la formation et en mettant en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention. Je suis très heureuse que nous puissions compter sur le travail de qualité réalisé par les organismes partenaires dans le cadre du PSIQ pour joindre de façon ciblée les amateurs d'activités sportives et de loisir et leur permettre de s'adonner à ce qui les passionne en toute sécurité. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Plein air et du Loisir

