Programme Sécurité-Intégrité Québec - 15 organismes recevront 611 203 $ pour promouvoir la pratique sécuritaire d'activités sportives et récréatives

QUÉBEC, le 18 août 2023 /CNW/ - Dans le but de favoriser la santé, la sécurité et l'intégrité des citoyens lors de la pratique de sports et de loisirs, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer que 15 organismes ont reçu le soutien du gouvernement dans le cadre du Programme Sécurité-Intégrité Québec (PSIQ).

Le PSIQ permet au gouvernement d'offrir à certains organismes qui exercent des activités à l'échelle régionale ou provinciale, une aide financière permettant de développer et d'utiliser des moyens adaptés pouvant avoir un effet significatif sur la santé, le savoir, la sécurité et la protection de l'intégrité des citoyens lors de la pratique de loisirs et de sports. Le programme vise l'amélioration de la qualité de l'un ou l'autre des domaines stratégiques d'intervention suivants : l'encadrement, l'environnement physique, les équipements de protection, les comportements et attitudes et l'intégrité. Les projets retenus cette année permettront notamment le développement d'outils, de campagnes de sensibilisation, de formations, de capsules vidéo, etc. En voici la liste :

Organismes Titre et description des projets Montant

accordé L'Association descamps du Québec inc. Bonification de l'application « Urgences en camp » pour permettre au personnel d'accéder à plus d'outils

concernant les mesures d'urgence, les soins de santé et

le Protocole de gestion des commotions cérébrales 50 000 $ Association québécoise du loisir municipal Création d'un guide d'aménagement, d'encadrement et de

sécurité d'un pumptrack (piste à rouleaux) 22 294 $ Canot Kayak Québec Mise à jour des formations pour les pratiquants et les

encadrants dans le but d'ajouter des blocs sur les

principes de sécurité, de gestion de risques et de

protection de l'intégrité dans la pratique de canot et de

kayak de mer 39 862 $ Canot Kayak Québec Création de cartes interactives avec fiches techniques sur

la sécurité des parcours pagayables en rivière au Québec

en temps réel 48 750 $ Cheval Québec Refonte du programme de certification des centres

équestres 50 000 $ Fédération de gymnastique du Québec Production d'un guide, de procédures et de formations

pour la vérification et l'entretien des équipements

gymniques des salles d'entraînement 38 625 $ La Fédération de la voile du Québec ltée Élaboration d'outils de formation en ligne sur la sécurité et

l'intégrité dans la pratique des activités de voile 37 031 $ Fédération des astronomes amateurs du Québec Rendre sécuritaire l'observation de l'éclipse totale de

soleil du 8 avril 2024 50 000 $ Fédération québécoise de la marche Élaboration d'un cadre de référence sur la gestion du

risque pour permettre un meilleur suivi du sentier et des

infrastructures 46 758 $ Judo-Québec inc. Apprendre aux enfants de certaines écoles primaires,

dans le cadre d'un projet pilote, les techniques pour bien

tomber; leur faire connaître et pratiquer des gestes

directement liés à la prévention des chutes ainsi qu'à la

prévention des blessures lorsque la chute survient 4 000 $ Service national des sauveteurs inc. Capsules de formation sur l'intégrité dans la pratique des

activités aquatiques 46 758 $ Sport'Aide Production du guide « Violence en contexte sportif :

rejoindre les parents pour qu'ils fassent partie de la

solution » 48 750 $ Sport'Aide Du sport au loisir : adaptation des outils Sport'Aide aux

contextes de loisir et de plein air 48 750 $ Ti-Mousse dans Brousse Capsules Web éducatives sur les pratiques sécuritaires

d'activités familiales en plein air 29 625 $ Vélo Québec Association Rédaction d'un nouveau guide d'aménagement des

sentiers de vélo de montagne 50 000 $ Total : 611 203 $

Citation :

« Les activités de sport et de loisir apportent énormément de positif dans la vie des gens. Par contre, pour bénéficier de ces effets, ces activités doivent être pratiquées dans un cadre sécuritaire qui garantit l'intégrité physique et morale des participants. Je suis très heureuse que nous puissions compter sur le travail de qualité réalisé par les organismes partenaires dans le cadre du PSIQ pour joindre de façon ciblée les amateurs d'activités sportives et de loisir et ainsi leur permettre de s'adonner à ce qui les passionne en toute sécurité. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Plein air et du Loisir

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Programme Sécurité-Intégrité Québec : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-securite-integrite-quebec-psiq/

Au Québec, on bouge! :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

