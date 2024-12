Programme Roulez vert - Entrée en vigueur des modifications pour 2025

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs souhaite rappeler qu'à compter du 1er janvier 2025, l'aide financière accordée pour l'acquisition de véhicules électriques fera l'objet d'une diminution progressive alors que celle visant l'achat et l'installation de bornes de recharge à domicile, en multilogement et au travail sera maintenue.

La limite maximale du prix de détail suggéré par le fabricant, qui détermine l'admissibilité d'un véhicule au programme Roulez vert, est maintenue à 65 000 $.

Montants prévus par type de véhicule selon la date d'immatriculation :

Type de véhicule Véhicule immatriculé en 2024 Véhicule immatriculé en 2025 Véhicule immatriculé en 2026 Véhicule immatriculé en 2027 Véhicule entièrement électrique 7 000 $ 4 000 $ 2 000 $ 0 $ Véhicule hybride rechargeable (8 à 15 kWh) 2 500 $ 1 000 $ 500 $ 0 $ Véhicule hybride rechargeable (15 kWh et +) 5 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 0 $ Véhicule entièrement électrique d'occasion 3 500 $ 2 000 $ 1 000 $ 0 $ Motocyclette électrique 2 000 $ 1 000 $ 500 $ 0 $ Motocyclette à vitesse limitée électrique 500 $ 0 $ 0 $ 0 $

Les aides financières offertes dans le cadre du programme Roulez vert avaient comme objectif de donner l'impulsion nécessaire au marché émergent du véhicule électrique et de soutenir sa transformation. En date du 30 septembre 2024, plus de 335 000 véhicules électriques circulaient sur les routes du Québec, soit 33 % de l'ensemble des véhicules électriques en circulation au Canada.

Au troisième trimestre de 2024, les véhicules légers électriques représentaient 32,8 % des parts de marché au Québec, soit le meilleur ratio en Amérique du Nord et l'un des meilleurs en Occident et au monde. En raison de l'importante demande gérée par Roulez vert au cours des derniers mois, le programme sera suspendu temporairement à partir du 1er février prochain.

Faits saillants :

Roulez vert encourage l'acquisition de véhicules électriques et l'installation de bornes de recharge. Il s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux organismes et aux municipalités du Québec. Ce programme prendra fin le 31 décembre 2026.

Seule la date d'immatriculation sera considérée pour déterminer le montant de l'aide financière. Le programme Roulez vert ne sera pas maintenu pour les personnes qui ont commandé leur véhicule avant les dates prévues de diminution des niveaux d'aide financière ou qui ont versé un dépôt.

La norme véhicules zéro émission (norme VZE), dont les exigences croissent d'année en année, continuera de favoriser l'atteinte de l'objectif gouvernemental de deux millions de voitures électriques sur les routes du Québec d'ici 2030.

Le programme Roulez vert s'inscrit dans le Plan de mise en œuvre 2024-2029 du Plan pour une économie verte 2030 et est financé par le Fonds d'électrification de changements climatiques.

