Programme RénoRégion - Une relance nécessaire selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue l'annonce par la ministre de l'Habitation de la relance du programme RénoRégion, qui avait été suspendu le 1er avril 2025. Les représentations du milieu municipal ont été entendues.

La distribution régionale des sommes devrait être effectuée dès la semaine prochaine. Le programme est toutefois réactivé avec une enveloppe moindre, à hauteur de 9,2 M$, plutôt que l'enveloppe annuelle d'environ 20 M$ qui était habituellement allouée. Elle devra rapidement être bonifiée pour assurer la réponse aux besoins dans les municipalités.

« Le programme RénoRégion joue un rôle crucial en soutenant les propriétaires à faible revenu dans la rénovation de leur résidence et en aidant à maintenir les populations en milieu rural. En période de crise du logement, les efforts de maintien du parc existant sont indispensables et complémentaires à la création de nouveaux logements en région. Grâce à la forte mobilisation et à la solidarité des membres de l'UMQ, nous avons pu obtenir une réponse rapide de la ministre. Nous remercions Mme Duranceau pour sa réactivité » a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Un processus de révision du programme avait été entamé en collaboration avec le monde municipal au cours de la dernière année afin d'assurer une meilleure réponse aux besoins. L'UMQ demande que cette démarche de bonification se poursuivre.

La voix des gouvernements de proximité

