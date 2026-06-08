Programme Rénoclimat - Québec agit pour aider la population à protéger les habitations contre les aléas climatiques

LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Dans le contexte où les aléas climatiques, comme les fortes pluies, sont de plus en plus présents et fréquents, le gouvernement du Québec mise sur la prévention et investit 425 M$ sur cinq ans pour aider les propriétaires québécois à réaliser des travaux de rénovation pour protéger leurs habitations contre les inondations, limiter les dommages et ainsi réduire la pression sur leur portefeuille.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en compagnie de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, et de la mairesse de la Ville de Longueuil, Mme Catherine Fournier.

Cette aide financière sera accessible à travers le nouveau volet adaptation du programme Rénoclimat, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2026. Trois types d'aide complémentaire seront disponibles :

Une aide directe pouvant atteindre de 700 à 1 000 $ pour la réalisation de travaux simples préétablis peu importe la localisation de l'habitation. Ces travaux sont, notamment, l'installation d'une pompe submersible avec batterie, celle d'un clapet antiretour, et l'acquisition de barrières anti-inondation amovibles;

Une aide couvrant les coûts, jusqu'à un maximum de 1 000 $, pour la réalisation d'un diagnostic des risques liés aux changements climatiques;

Une aide pouvant atteindre 35 000 $ pour des travaux d'adaptation plus complexes sur les habitations situées dans des zones identifiées et reconnues à risque par le Ministère, comme une zone inondable. Elle couvrira notamment les travaux de protection des fondations, d'étanchéisation des ouvertures, d'adaptation des systèmes électriques, de chauffage et de plomberie.

Le total de tous les types d'aide financière du Programme peut atteindre un maximum par habitation de 38 500 $.

Citations :

« Notre gouvernement pose un geste concret pour aider les propriétaires à adapter leur résidence et à mieux se protéger face aux aléas climatiques comme les inondations. On le voit bien, les changements climatiques ont des répercussions bien réelles sur la vie des Québécois : en plus d'être une menace pour leur sécurité, ils fragilisent les habitations et exercent une pression sur leur portefeuille. Avec ces mesures, on mise sur la prévention afin de réduire les risques, de limiter les dégâts et d'éviter tous les désagréments qu'entraînent les sinistres. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Pour bien des familles québécoises, leur maison représente l'investissement de toute une vie. Notre gouvernement leur donne les moyens de la protéger contre les risques d'inondation, qu'il s'agisse de travaux simples ou d'interventions plus importantes. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« À Longueuil, comme dans la plupart des municipalités du Québec, les répercussions des pluies abondantes sont une réalité que nos concitoyennes et concitoyens vivent de plus en plus concrètement. Dans une ville avec un territoire densément bâti et des infrastructures qui n'ont pas été conçues pour les précipitations que nous connaissons aujourd'hui, l'adaptation des résidences est devenue une nécessité. Ce programme offre enfin aux propriétaires un soutien direct pour poser des gestes concrets et mieux protéger leur domicile, comme nous le revendiquons depuis plusieurs années. »

Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil

Faits saillants :

L'aide financière pour les travaux d'adaptation soutenus par un diagnostic de l'habitation dans une zone à risque peut couvrir jusqu'à 75 % des coûts des travaux, pour un maximum de 35 000 $.

Un diagnostic réalisé par un professionnel reconnu par le Ministère est nécessaire pour la réalisation de travaux d'adaptation plus complexes dans les zones à risque, où il faut bien définir les interventions à effectuer.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise, entre autres, l'adaptation aux impacts des changements climatiques.

Le programme Rénoclimat soutient depuis 20 ans l'amélioration de la performance énergétique des habitations et la réduction de leur consommation d'énergie, en offrant des conseils personnalisés à leur propriétaire et en leur accordant de l'aide financière pour certains travaux de rénovation écoénergétique.

Cette mesure est financée par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, dans lequel l'intégralité des revenus issus du marché du carbone est versée.

Différents outils, dont une capsule vidéo et un guide d'adaptation pour des bâtiments résilients aux inondations, ont été élaborés pour présenter des stratégies pour réduire les risques liés aux inondations. Ils offrent des recommandations pratiques et adaptées aux différents types de bâtiments et aux divers niveaux de vulnérabilité.

Liens connexes :

Sources : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Nicolas Gravel Attaché de presse Ministre responsable de l'Habitation [email protected] Caroline Macret Attachée de presse 514 662-1471 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs