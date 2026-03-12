Programme Relève et mise en valeur de la faune : lancement de l'appel de projets fauniques 2026-2027

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de projets fauniques dans le cadre du programme Relève et mise en valeur de la faune 2026-2027.

Ce programme s'adresse aux organismes du Québec dont la mission consiste notamment à mettre en valeur les activités de chasse, de pêche et de piégeage ainsi qu'à développer la relève pour ces activités fauniques. Les projets soumis doivent permettre la réalisation d'initiatives contribuant à la mise en valeur de la faune auprès de divers publics. En plus de contribuer à l'économie régionale, les activités fauniques offrent aux adeptes un accès privilégié à la nature et à ses nombreux bienfaits.

Nouveauté 2026-2027

Un deuxième volet intitulé « Immersion chasse » s'ajoute cette année au programme, en collaboration avec la Fondation de la biodiversité et de la faune du Québec. Ce volet permettra de d'offrir des projets d'initiation à la chasse de plus grande envergure, intégrant une pratique responsable sur le terrain.

Les projets déposés doivent notamment :

favoriser des apprentissages immersifs;

proposer une activité pratique en lien avec la chasse, combinée à un volet théorique présentant les notions essentielles à la compréhension des espèces visées ou susceptibles d'être observées dans le milieu;

offrir un accompagnement structuré par une personne qualifiée (observation, démonstration ou mise en situation possible, sans obligation de récolte).

La date limite pour le dépôt des projets est le 8 avril 2026.

Faits saillants :

Le programme est financé grâce aux revenus générés par la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage et s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan nature 2030.

En 2025-2026, le programme a permis de soutenir 37 projets fauniques régionaux pour un investissement total de plus de 595 000 $.

Grâce à l'appui financier de la Fondation de la biodiversité et de la faune du Québec, le montant disponible en aide financière totalise un montant d'un million de dollars.

