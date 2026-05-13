Agrandissement de l'aire de confinement du cerf de Virginie du lac Évain en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce un agrandissement de plus de 4 500 hectares de l'aire de confinement du cerf de Virginie du lac Évain, en Abitibi-Témiscamingue. Cet agrandissement vise à préserver les habitats essentiels à la survie du cerf de Virginie, une espèce particulièrement vulnérable aux hivers rigoureux, tout en assurant une conciliation harmonieuse avec le développement économique régional.

Bien que la population de cerfs de Virginie soit en croissance en Abitibi-Témiscamingue, elle demeure fragile face aux chutes de neige abondantes, qui limitent son aire de répartition. Lorsque la couche de neige est épaisse, leurs déplacements deviennent plus difficiles en raison de leurs pattes étroites. Pour survivre à l'hiver, les cerfs se regroupent dans des milieux forestiers adaptés, où ils entretiennent un réseau de sentiers qui facilitent leurs déplacements et leur alimentation. Lors des hivers plus rigoureux, ce comportement s'accentue, augmentant la pression sur les sources de nourriture disponibles à proximité. L'habitat protégé doit donc offrir un équilibre entre l'accès à la nourriture et la disponibilité des abris.

L'agrandissement de l'aire de confinement du cerf de Virginie du lac Évain constitue une mesure de conservation reconnue pour la gestion durable du territoire, permettant d'harmoniser les activités humaines avec la protection des habitats fauniques.

Faits saillants :

L'aire de confinement du cerf de Virginie du lac Évain, d'une superficie de 394 hectares, a été créée au début des années 2000, à la limite nord de l'aire de répartition de l'espèce.

Depuis, la population est en croissance et le territoire hivernal s'est élargi, mais elle demeure inférieure aux niveaux historiques des années 1950.

L'agrandissement de 4 589 hectares portera la superficie totale à 4 983 hectares.

L'aire de confinement du cerf de Virginie est l'une des 11 catégories d'habitats fauniques qui bénéficient d'un statut de protection légal au Québec, selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune .

. La protection légale d'un habitat faunique permet d'encadrer les activités susceptibles de modifier les éléments nécessaires aux besoins des espèces visées, sur un territoire délimité situé sur les terres du domaine de l'État.

Le Règlement sur les habitats fauniques précise les conditions applicables à chacun des habitats fauniques et permet la réalisation de plusieurs activités à certaines conditions, notamment l'exploitation forestière et l'exploration minière.

précise les conditions applicables à chacun des habitats fauniques et permet la réalisation de plusieurs activités à certaines conditions, notamment l'exploitation forestière et l'exploration minière. Un régime d'autorisation est prévu pour les activités non visées par les dispositions réglementaires, permettant une analyse au cas par cas pour concilier développement et conservation.

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