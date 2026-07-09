Avis aux médias - Annonce majeure de la ministre Sonia Bélanger concernant l'Hôpital général juif et Santé Québec Centre-Ouest de l'Île de Montréal - Universitaire

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invité(e)s à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, fera une annonce concernant une annonce majeure de l'Hôpital général juif et Santé Québec Centre-Ouest de l'Île de Montréal - Universitaire

Accréditation obligatoire

Les membres des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes ayant reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le 14 juillet 2026



HEURE : 10 h 00



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170