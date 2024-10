Programme Québec sans frontières - Plus de 18 M$ pour soutenir l'action du Québec en matière de solidarité internationale

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'octroi d'une aide financière totalisant 18 884 668 $ sur quatre ans à 28 organismes de coopération internationale québécois (OCI) pour la réalisation de leur mission.

Cette somme est attribuée dans le cadre du volet 1 du programme Québec sans frontières (QSF). Pour 2024-2028, en plus de reconduire le financement de 24 organismes de coopération internationale, le programme en soutient 4 nouveaux. Le soutien financier octroyé permettra de consolider les ressources humaines et financières des organismes, en plus de favoriser la réalisation d'activités qui contribueront notamment à renforcer les capacités de communautés plus vulnérables ainsi qu'à créer des occasions de volontariat et de partage pour les Québécoises et Québécois et les citoyens de pays partenaires.

Rappelons que QSF est le programme phare de l'action du Québec en matière de solidarité internationale. Avec le renouvellement du programme pour les quatre prochaines années, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de soutenir la mission globale des OCI du Québec et la réalisation d'initiatives au bénéfice de la population québécoise et des communautés plus vulnérables d'Afrique francophone, d'Amérique latine et des Antilles. Le programme QSF contribue aussi à mobiliser les Québécoises et Québécois en ce qui concerne les enjeux mondiaux et de solidarité internationale, notamment à travers des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale. Il soutient tout particulièrement les initiatives qui s'inscrivent en faveur de la protection de l'environnement, des droits des femmes et de l'engagement jeunesse.

Citations :

« La solidarité est une composante importante de l'action internationale du Québec. Je suis d'ailleurs ravie de constater le dynamisme du réseau québécois de la coopération internationale. Je tiens à remercier les OCI qui sont à pied d'œuvre sur le terrain et qui jouent un rôle essentiel dans la construction d'un monde plus juste et égalitaire. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Québec sans frontières fait la promotion de la participation citoyenne et de la lutte aux inégalités dans le monde. Ce programme représente un engagement fort de notre gouvernement envers la solidarité internationale. Depuis 2021, Québec sans frontières offre un soutien à la mission globale accru et sa mise en œuvre contribue au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Bâtissons un avenir prometteur, tant ici qu'ailleurs. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants :

Au cours des trois dernières années, le programme a permis de :

financer des activités dans 27 pays et de joindre directement près de 178 000 personnes par an, en moyenne, dans des secteurs comme le développement économique inclusif, la promotion des droits de la personne, l'autonomisation des femmes et la sécurité alimentaire;



joindre directement plus de 64 000 personnes par an, en moyenne, dans le cadre d'activités d'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec.

QSF apporte un soutien financier essentiel aux OCI québécois, notamment ceux situés en région. Au cours des trois dernières années, il a permis d'engager ou de maintenir en emploi 100 personnes par an, en moyenne, au sein des OCI québécois.

Une centaine d'OCI sont présents sur le territoire québécois, répartis dans 14 régions administratives.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le programme Québec sans frontières et consulter la liste des OCI soutenus, visitez Québec.ca.

