Programme Partenariats collectifs pour propulser la mobilité - Le gouvernement du Québec annonce un financement de 1,33 M$ pour le service de navette YMX Express

LAVAL, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est fière d'annoncer un investissement de 1,33 M$ pour soutenir le service de navette YMX Express. En retour, ADM Aéroports de Montréal et ses partenaires privés, Airbus, Avianor, Nolinor et Safran, s'engagent à investir une somme équivalente de 1,33 M$, pour un investissement total de 2,66 M$ dans le projet.

Il s'agit du premier projet pilote de transport collectif financé dans le cadre du programme novateur Partenariats collectifs, officiellement lancé le 29 mai dernier. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra d'assurer le service jusqu'en décembre 2028. Chaque jour, environ 150 passagers utilisent la navette reliant la station de métro Montmorency, à Laval, au pôle aérospatial de YMX Aérocité internationale de Mirabel, qui regroupe 40 entreprises et près de 10 000 employés.

Rappelons que Partenariats collectifs découle de l'annonce faite par la ministre Guilbault, le 9 décembre 2024, d'une aide financière de 24,6 M$, répartie équitablement entre les couronnes Nord et Sud, visant à stimuler la participation du secteur privé dans le développement de l'offre de transport collectif adaptée à leur réalité. Le financement permet la création de nouvelles dessertes vers les principaux pôles d'emploi tels que les parcs industriels, les zones d'affaires et les axes commerciaux. L'aide gouvernementale couvre 50 % des coûts des projets retenus, l'autre moitié devant être assumée par les partenaires privés.

Citations

« En décembre dernier, j'annonçais une enveloppe de près de 25 M$ et une formule inédite pour augmenter l'offre en transport collectif pour nos travailleurs des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie, tout en stimulant la participation du secteur privé à la création de nouvelles dessertes pleinement adaptées à la réalité des entreprises. Aujourd'hui, mes collègues et moi sommes particulièrement heureux d'annoncer notre tout premier projet : le service de navette YMX Express. Du concret! Nous améliorons l'accès à l'Aérocité internationale de Mirabel, ainsi que son attractivité, et mettons en place des initiatives innovantes tout en respectant la capacité de payer des Québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Grâce à la collaboration de partenaires engagés qui, tout comme ADM, ont cru au plein potentiel du YMX Express, nous franchissons une étape déterminante : celle de la transition d'un projet pilote audacieux vers un service structurant et durable pour toute l'Aérocité. Je tiens donc à remercier le gouvernement du Québec, la Ville de Mirabel, Airbus Canada, Airbus Atlantique, Avianor, Nolinor Aviation et Safran qui, par leur contribution financière, contribuent à assurer le développement de notre site. Ce service de navette transforme concrètement la vie des travailleuses et travailleurs du site. Je suis fier qu'ils aient maintenant accès à une solution de transport fiable, durable, parfaitement adaptée à la réalité d'un pôle en pleine effervescence et je souhaite activement sa pérennisation au bénéfice de toute la communauté de YMX. »

Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal

« Ce projet illustre parfaitement le potentiel de cette nouvelle formule de collaboration avec le secteur privé qui permet d'offrir des dessertes ciblées répondant aux besoins réels des travailleurs et des entreprises dans les couronnes. À l'ARTM, nous sommes fiers de voir cette initiative prendre forme et d'offrir des options de remplacement concrètes et durables à la voiture solo. »

Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

« Chez exo, nous avons à cœur de développer des solutions de mobilité qui répondent aux besoins réels des travailleurs et des entreprises. Le projet YMX Express illustre parfaitement ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement du Québec, le milieu des affaires et les partenaires du transport collectif unissent leurs efforts. Nous sommes fiers de contribuer à ce service novateur. Cette navette facilite l'accès à l'un des plus grands pôles d'emploi de la couronne nord et elle fait déjà une différence pour des centaines de personnes chaque jour. »

Marc Rousseau, directeur général par intérim d'exo

« L'annonce de l'investissement faite aujourd'hui par la ministre des Transports et de la Mobilité durable pour la navette de YMX confirme toute la pertinence de l'initiative portée par l'ancien maire de Mirabel, M. Charbonneau. Grâce à sa vision, au partenariat avec ADM, exo et le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce projet offre un accès de facilité à la zone aérospatiale pour les travailleurs et les stagiaires, tout en répondant aux objectifs de réduire la congestion sur l'autoroute 15 et de réduire l'empreinte carbone. »

François Bélanger, maire de Mirabel

Faits saillants

Le service de navette est offert aux employés et aux visiteurs de YMX et permet de relier le métro et l'aéroport en 35 minutes, avec 14 départs aux heures de pointe, du lundi au vendredi.

Dans le cadre du programme Partenariats collectifs, un premier appel à manifestation d'intérêt a été lancé en mai dernier. Les prochaines dates limites pour soumettre des projets sont le 15 novembre 2025 et le 30 janvier 2026.

Un comité directeur composé de représentants de l'ARTM et d'exo ainsi que d'élus des deux couronnes recommande des projets pilotes qui sont soumis à l'approbation gouvernementale. Le comité en assure la mise en œuvre, le suivi et la reddition de comptes.

L'aide financière doit être répartie à parts égales entre les couronnes nord et sud. Les projets pilotes doivent être sélectionnés et réalisés entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2028.

Liens connexes

Partenariats collectifs - Autorité régionale de transport métropolitain | ARTM

YMX Express | Aéroports de Montréal

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraîche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724