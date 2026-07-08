Programme PAD : l'annonce de la ministre est de la poudre aux yeux

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La réouverture des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile (PAD) annoncée aujourd'hui par la ministre responsable de l'Habitation, madame Karine Boivin Roy, confirme les pires craintes des personnes en situation de handicap. Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) ne partage pas du tout le ton jovial de la ministre durant son annonce, alors que le programme a été suspendu abruptement par ce même gouvernement à l'automne 2024, sans qu'aucune solution de remplacement n'ait été mise en place. Depuis, les besoins en adaptation de domicile, plus criants que jamais, ne font que s'accumuler et la détresse que ressentent les personnes concernées ne reçoit aucun écho de ce gouvernement.

Avec son annonce, madame la ministre reconduit un budget prévu depuis plusieurs mois et n'ajoute rien à la situation actuelle. Plutôt que de répondre aux besoins sur le terrain, le PAD continue de faire l'impasse sur la réelle souffrance de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont laissées de côté.

En effet, l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) dénombrait, en 2022, pas moins de 46 600 personnes à mobilité réduite en attente d'une adaptation de leur domicile1. Or, selon l'annonce de la ministre, le PAD ne permettra que de répondre à 960 demandes par année : combler les besoins dénombrés en 2022 nécessiterait alors plus de 48 ans. Autrement dit, le PAD ne répondra qu'aux besoins d'une personne sur cinquante ; cette personne devant attendre en moyenne presque deux ans avant que son domicile ne soit adapté.

Cette annonce de la réouverture du PAD, que nous jugeons futile, signifie donc que l'immense majorité des personnes à mobilité réduite doit accepter son sort et continuer de vivre dans des situations précaires, intenables, indignes et dangereuses. "Nous demandons à la ministre de refaire ses devoirs", affirme Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc. "Face à l'urgence et l'importance des besoins en matière d'adaptation de domicile, nous demandons à tous les partis politiques de s'engager à investir un budget annuel de 100 millions de dollars pour le PAD afin de répondre à la demande, à la hauteur des besoins réels identifiés sur le terrain."

"Après avoir été suspendu pendant près d'un an et demi", affirme Martin Lalonde, agent de défense collective des droits à l'organisme Ex aequo, "la réouverture des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile était attendue par des milliers de personnes depuis longtemps. Devant l'afflux massif de nouvelles demandes à prévoir, nous croyons que les sommes allouées au programme seront insuffisantes pour qu'elles soient traitées dans des délais raisonnables".

En attendant de meilleures annonces, MÉMO-Qc a mis en place le Fonds Adapt-Habitation, qui est, certes, très modeste, mais vise à répondre aux besoins les plus urgents de ses membres. Avoir dû créer ce fonds pour pallier les graves manquements du gouvernement démontre la gravité de la situation.

Ce n'est pas à la société civile de mener des campagnes de financement pour faire respecter les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. C'est au gouvernement du Québec que revient cette responsabilité et, en l'état actuel des choses, cette responsabilité est délaissée. Les personnes en situation de handicap sont, une fois de plus, abandonnées par leur gouvernement.

MÉMO-Qc est une association provinciale qui agit avec ses membres et de nombreux partenaires pour faire la promotion et la défense des droits individuels et collectifs. Elle travaille à l'intégration sociale, au développement de l'autonomie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, particulièrement les lésés médullaires et ce, depuis 1946. En plus du soutien à la recherche, son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

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SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Pour informations et entrevues : Walter Zelaya, Directeur général - MÉMO-Qc, [email protected], 1-877-341 7272, poste 220; Martin Lalonde, Agent de défense collective des droits, Habitation et Vie municipale - Ex aequo, [email protected], 514-288-3852 poste 13