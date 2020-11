Programme national de littératie financière pour aînés, revivifié

« Répondre aux besoins des aînés a toujours été une priorité pour les banques au Canada, a affirmé Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. De nombreux aînés se posent ces mêmes questions : Comment être certain que mon épargne-retraite est suffisante? Comment gérer mes finances quand mes capacités physiques ou autres sont réduites? Comment me protéger des arnaques qui visent les aînés? Les banquiers ont une grande expérience de travail avec cette catégorie de clients et ont les réponses à ces questions et à bien d'autres. »

Voilà des années que le secteur bancaire a pris conscience du rôle qu'il doit jouer pour soutenir et rehausser le niveau de littératie financière des Canadiens à toutes les étapes de la vie. Développé en collaboration avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et conçu selon le modèle très réussi du programme Votre Argent-Étudiants de l'ABC, Votre Argent-Aînés présente des renseignements essentiels sur ce que les aînés doivent faire aux fins suivantes :

Se protéger contre l'exploitation financière.

Déceler les signes de fraude financière.

Profiter pleinement de leur argent à la retraite

Depuis le lancement du programme Votre Argent-Aînés en 2014, l'ABC et son réseau de banquiers bénévoles ont livré des centaines de séminaires à travers le Canada à des milliers d'aînés. Les séminaires sont présentés par des banquiers bénévoles qui offrent leur temps et leur expertise au sein de leur communauté. Le programme s'aligne sur la stratégie nationale pour la littératie financière du gouvernement fédéral et la renforce.

Les aînés et les adultes à travers le pays peuvent faire une demande de séminaire à cette adresse : cba.ca/your-money-seniors-seminar-request-form?l=fr.

