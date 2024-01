Programme MobilisActions - Lancement de l'appel de projets afin de promouvoir et de favoriser la mobilité durable

QUÉBEC, le 3 janv. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les organismes admissibles au Programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable (MobilisActions) à déposer leurs demandes d'aide financière dès maintenant, et ce, jusqu'au 30 avril 2024.

Le programme a pour objectif général d'accroître, chez les citoyens et les entreprises, la connaissance des solutions existantes et innovantes de mobilité durable afin d'en favoriser l'usage. Ainsi, il soutient les demandeurs admissibles (milieu municipal, organismes à but non lucratif, coopératives et communautés autochtones) dans la réalisation d'activités dans ce sens. Celles-ci peuvent inclure la production de capsules vidéo et de campagnes de publicité sur divers médias ou encore la mise en œuvre de programmes employeurs visant à encourager leur personnel à utiliser le transport actif ou collectif dans leurs déplacements.

Doté d'un budget de 8,1 M$, le programme MobilisActions est financé dans le cadre de la Politique de mobilité durable - 2030 du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citation

« Notre gouvernement prend un véritable virage vers la mobilité durable. Il nous importe donc de trouver des manières de remplacer l'utilisation de la voiture en solo et de promouvoir le transport collectif et actif, par exemple. La clé pour y parvenir : la communication. C'est en informant mieux la population sur les solutions existantes que nous atteindrons nos ambitieux objectifs de réduction des GES. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

MobilisActions a pour objectifs spécifiques d'accroître les connaissances sur :

les solutions en mobilité des personnes et des marchandises, afin que les habitudes des citoyens et des entreprises deviennent plus durables;



les nouvelles mobilités, qui sont basées sur le partage, la mutualisation, l'autonomie des véhicules et les avancées technologiques, ainsi que les avantages que ces solutions peuvent apporter aux citoyens et aux entreprises;



le rôle des déplacements en transport actif et collectif comme mesures de prévention en santé.

Les deux derniers appels de projets ont permis d'autoriser le financement de 37 initiatives, pour un montant total octroyé de près de 3,7 M$.

Le présent appel de projets se déroule du 1 er janvier au 30 avril 2024.

janvier au 30 avril 2024. Le programme MobilisActions est en vigueur jusqu'au 31 mars 2025.

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable