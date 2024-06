Programme Kinga, prévention jeunesse - Plusieurs écoles récompensées par la CNESST

QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière de dévoiler aujourd'hui les écoles gagnantes de la troisième édition du concours organisé dans le cadre de son programme Kinga, prévention jeunesse.

Sur le plan national, cinq écoles préscolaires et primaires et cinq écoles secondaires ont reçu chacune un prix de 10 000 $. La CNESST a également remis 36 prix d'une valeur de 2 500 $ dans des établissements d'enseignement primaire et secondaire de chaque région du Québec.

Ce soutien financier pourra permettre l'organisation d'activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Les dix écoles gagnantes du concours national

Volet primaire

École Moisson-d'Arts, la Chanterelle, Notre-Dame -du-Sourire et Riou | L'Isle-Verte, Bas-Saint-Laurent

-du-Sourire et Riou | L'Isle-Verte, Bas-Saint-Laurent École Roy et Joly | Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent

| Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent École primaire des Brise-Vent | Saint-Thomas, Lanaudière

École primaire Sainte-Anne | Saint-Cuthbert , Lanaudière

, Lanaudière École Belle-Vallée | Sainte-Ursule, Mauricie

Volet secondaire

Centre d'éducation des adultes de la Passerelle | Amos, Abitibi-Témiscamingue

École secondaire La Camaradière | Québec, Capitale-Nationale

École Antoine-Roy, Gaspé, Gaspésie

Polyvalente Saint-Joseph | Mont-Laurier , Laurentides

, Laurentides École Horizon Jeunesse | Laval, Laval

Une belle réussite

Au total, la CNESST a soutenu la réalisation de 3 048 projets pour l'année scolaire 2023-2024, soit 2 738 provenant d'écoles préscolaires ou primaires et 310 provenant d'écoles secondaires. Il s'agit d'une hausse de plus de 1 000 activités par rapport à l'année précédente. D'ailleurs, plus de 66 543 jeunes, répartis au sein de 696 écoles, ont participé aux activités.

Les enseignantes et enseignants ont reçu une aide financière de 500 $ par projet pour les soutenir dans la réalisation des projets pédagogiques du programme Kinga, prévention jeunesse.

Le programme Kinga, c'est quoi?

Pour faire de la prévention une valeur partagée par tous les Québécois et toutes les Québécoises, il est important d'amener les jeunes à adopter des comportements sécuritaires dès leur entrée à l'école. Pour ce faire, la CNESST a élaboré le programme Kinga, prévention jeunesse. Ce programme éducatif s'adresse à l'ensemble des élèves du Québec, de la maternelle à la fin du secondaire, et leur permet d'apprendre tout en s'amusant! Grâce à des activités pédagogiques clés en main, le programme vise à sensibiliser les jeunes à des valeurs sous-jacentes aux lois appliquées par la CNESST et à favoriser le développement de connaissances et de compétences personnelles et sociales.

Liens utiles

Pour en savoir plus sur le programme Kinga, prévention jeunesse : CNESST | Kinga primaire et CNESST | Kinga secondaire

Citations

« Le développement d'une culture de prévention durable au Québec repose en partie sur les actions posées collectivement pour sensibiliser, informer et outiller les jeunes en matière de normes, d'équité, de santé et de sécurité du travail. C'est dans cette optique que le programme a été créé. Ces prix permettront l'apprentissage ludique de valeurs promouvant la santé et la sécurité au travail qui suivront les élèves tout au long de leur vie. La prévention est essentielle afin qu'ils deviennent des travailleuses et travailleurs conscientisés. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis fier de constater que le programme Kinga connaît autant de succès. En matière de prévention, il importe d'intervenir dès le plus jeune âge. C'est dans cet esprit que la CNESST a conçu des contenus pédagogiques destinés aux jeunes en milieu scolaire. Je tiens à remercier et à féliciter les élèves ainsi que le corps enseignant de toutes les écoles qui y ont pris part, et tout spécialement ceux des dix écoles gagnantes du concours. »

- Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail