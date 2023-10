PROGRAMME ENVIRONNEMENT-PLAGE - Bilan national - Été 2023

QUÉBEC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dresse un bilan positif des résultats du programme d'échantillonnage des eaux de baignade qui s'est échelonné de la mi-juin à la fin août 2023.

En effet, l'eau de 142 plages a été échantillonnée dans les différentes régions du Québec au cours de l'été. Au total, 54 % des plages participantes (77) ont obtenu une cote moyenne de A (excellente), 36 % (51) ont obtenu une cote moyenne de B (bonne), 8 % (11) ont obtenu une cote moyenne de C (passable) et 2 % (03) ont obtenu une cote moyenne de D (polluée). Vous trouverez en annexe la liste des plages participantes, par régions administratives, ainsi que la cote moyenne de chacune.

Au cours de la saison estivale, 20 plages ont dû être fermées en raison d'une contamination trop élevée de l'eau lors de l'échantillonnage.

C'est sur la base de la qualité bactériologique des eaux de baignade qu'une cote est attribuée aux plages participantes. Voici la classification de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages en milieu d'eau douce ou en milieu marin.

Classification et qualité des eaux de baignade Moyenne arithmétique en UFC/100 ml Plages en milieu d'eau douce Plages en milieu marin* Cote Qualité Escherichia coli Entérocoques A Excellente ≤ à 20 ≤ à 5 B Bonne de 21 à 100 de 6 à 20 C Passable de 101 à 200 de 21 à 35 D Polluée ≥ à 201 ≥ à 36

* Le milieu marin est l'ensemble des eaux ayant une salinité égale ou supérieure à dix parties par mille, ce qui correspond aux secteurs du fleuve Saint-Laurent situés en aval de la limite de Saint-Jean-Port-Joli (MRC de l'Islet) et de Petite-Rivière-Saint-François (MRC de Charlevoix).

Une plage participante fait l'objet d'une interdiction d'accès dès que les résultats d'analyse des échantillons de ses eaux de baignade conduisent à l'attribution d'une cote D. L'interdiction d'accès à la plage aux fins de baignade est maintenue tant que les résultats d'échantillonnage ne démontrent pas que l'eau satisfait aux critères d'une eau classée A, B ou C. Les plages ayant obtenu des cotes C et D font l'objet d'une surveillance accrue du Ministère, qui les échantillonne davantage.

Rappelons qu'Environnement-Plage est un programme volontaire qui vise à informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques admissibles et qui y participent dans l'ensemble du Québec. La responsabilité d'offrir aux baigneurs une eau de qualité appartient aux responsables de plages, que ceux-ci participent ou non au programme. Il est toutefois recommandé de se baigner à des endroits où la qualité de l'eau est analysée. C'est le cas des plages inscrites au programme Environnement-Plage du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, mais aussi des plages de plusieurs villes, qui effectuent leurs propres analyses et suivis de la qualité de l'eau.

