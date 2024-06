Programme ÉcoPerformance - Volet implantation de grands projets industriels - Québec accorde 3,1 M$ à Scierie St-Michel pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 3 145 234 $ à Scierie St-Michel pour l'implantation d'un séchoir électrique en remplacement de son système de séchage du bois fonctionnant actuellement au propane. Ce projet entraînera l'élimination de la consommation de plus de 3,4 millions de litres de propane par an, ce qui représente une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'ordre de 5 242 tonnes d'équivalent CO 2 . Cette subvention s'inscrit dans le volet implantation du programme ÉcoPerformance, qui découle du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030).

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette lors d'une visite de l'entreprise.

Concrètement, l'aide financière permettra d'ajouter une cellule de séchage électrique qui servira à sécher une partie de sa production de bois d'oeuvre. Le regroupement de deux entrées électriques et l'installation de deux unités de stockage énergétique, qui permettront de gérer les pointes électriques, sont également prévus par ce projet.

Citations :

« Avec le Plan pour une économie verte 2030 et le programme ÉcoPerformance qui en découle, notre gouvernement s'est doté des moyens nécessaires pour soutenir les entreprises d'ici afin qu'elles contribuent pleinement à l'atteinte de nos objectifs climatiques, dont la carboneutralité d'ici 2050. C'est avec des projets comme celui de Scierie St-Michel que nous transformons durablement notre économie et que nous nous rapprochons plus rapidement de ces objectifs. D'ailleurs, j'invite toutes les entreprises québécoises à s'informer sur le programme et sur les façons de transformer leurs activités pour qu'elles participent, elles aussi, à l'action climatique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les forêts et l'industrie du bois sont des piliers de l'économie québécoise. Je suis ravie que notre gouvernement investisse, par l'entremise de son programme ÉcoPerformance, pour appuyer les entreprises québécoises dans leur transition énergétique. Je félicite Scierie St-Michel pour son initiative innovante, qui permettra de choisir une source d'énergie propre afin de diminuer de façon importante les émissions de gaz à effet de serre découlant de ses activités de transformation du bois. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises par le financement de mesures ou de projets liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés industriels.

La Scierie St-Michel, située dans Lanaudière, transforme 126 450 mètres cubes de bois de résineux (épinette et sapin) provenant de forêts privées et de forêts du domaine de l'État en bois d'œuvre. L'entreprise emploie environ 90 personnes.

