Programme DuoEmploi : le CPQ et le ROSEPH encouragent les entreprises à accueillir des personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) lancent aujourd'hui les inscriptions pour le programme DuoEmploi. Annoncée en collaboration avec le ministre Jean Boulet en juin dernier, l'initiative permettra l'accueil de 250 stagiaires en situation de handicap qui souhaitent vivre une immersion en entreprise. Ce programme est rendu possible grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec.

Pour bien des participants, ces stages d'un jour sont perçus comme un tremplin vers l'emploi. Ils se dérouleront la première semaine de novembre. Pour faciliter l'accueil des stagiaires, un parrain sera présent pour les superviser et leur faire découvrir le milieu dans lequel il travaille.

« Le programme DuoEmploi représente une belle initiative pour intégrer les personnes en situation de handicap au marché du travail québécois. Les entreprises participantes se verront doter d'outils afin d'accueillir cette main-d'œuvre compétente dans leur milieu de travail. Il s'agit, par ailleurs, d'une solution concrète pour répondre à leurs défis de main-d'œuvre. J'invite les entreprises et les personnes en situation de handicap à s'inscrire en grand nombre », affirme Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« Nombreux sont les obstacles à l'intégration sur le marché du travail pour les personnes handicapées. Des initiatives comme DuoEmploi s'attaquent justement au problème : elles ont l'ambition de combler le retard de sous-représentation et de lutter contre les préjugés. Le programme donne ainsi un coup de pouce aux employeurs qui, jusqu'à maintenant, manquaient d'outils pour rejoindre ce bassin de travailleurs. De plus, les études ont démontré que ces personnes représentent un personnel stable, un atout indéniable en contexte de pénurie de main-d'œuvre », croit fermement Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Le ROSEPH est très fier de contribuer au déploiement du DuoEmploi. Ce programme vise le jumelage de personnes en situation de handicap et d'employeurs québécois. Il répond ainsi à plusieurs objectifs : ouvrir les portes des entreprises aux personnes en situation de handicap et sensibiliser les gestionnaires et les équipes à leur potentiel et leurs compétences. En découvrant un environnement de travail, les stagiaires trouveront une occasion de montrer qu'ils font partie de la réponse aux besoins de main-d'œuvre des entreprises québécoises. Les services d'employabilité de notre regroupement seront là pour apporter un soutien aux participants et aux employeurs », ajoute Joseph Giulione, président du ROSEPH.

Un projet collectif

Jusqu'à maintenant, près d'une quarantaine d'entreprises ont manifesté un intérêt envers le programme. Ces entreprises, présentes dans différentes régions du Québec, opèrent dans des secteurs très variés : alimentation, énergie, commerce de détail, culture, etc.

Le CPQ et le ROSEPH invitent les entreprises intéressées et les personnes en situation de handicap à remplir le formulaire d'inscription ici : https://bit.ly/3iOktWZ. Pour toute question sur l'inscription et le suivi des offres de stage et des candidatures, communiquez à l'adresse [email protected], par téléphone au 438 798-0788 ou à notre numéro sans frais 1 833 376-7374 (1 833 3RO-SEPH).

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

À propos du ROSEPH :

Le ROSEPH est une association composée de 24 organismes mandatés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour offrir des services directs d'aide à l'emploi aux personnes handicapées sur tout le territoire du Québec. Chaque année, ces services accompagnent environ 11 000 personnes dans leurs démarches d'intégration au marché du travail ou de maintien en emploi. www.roseph.ca/duoemploi

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Victoria Drolet, Attachée de presse, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 888-3312; Nadia Bernard, Chargée de projets, ROSEPH, [email protected]; Brigitte Roussy, Directrice des communications, cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, [email protected], Tél. : 514 248-0160

Liens connexes

www.cpq.qc.ca