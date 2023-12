Programme des travailleurs étrangers temporaires - Allégement administratif dans le secteur agricole

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), Christine Fréchette annonce qu'à partir de 2024, son ministère procédera dorénavant à une indexation unique des salaires agricoles qui se fera le 1er mai de chaque année.

Jusqu'à présent, les salaires agricoles pouvaient être indexés deux fois par année si le salaire minimum au Québec augmentait : une première fois le 1er janvier et une seconde au mois de mai en fonction de l'augmentation du salaire minimum en vigueur au Québec, afin que le salaire offert aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires ne soit jamais inférieur au salaire minimum en vigueur.

La double indexation affectait la stabilité de la planification budgétaire des partenaires agricoles et avait également un impact sur les contrats d'approvisionnement.

Au cours des derniers mois, le MIFI a mené des travaux et a consulté les représentants et partenaires du secteur agricole. Cette consultation avait pour objectif de mieux répondre aux besoins des employeurs et de leur permettre d'anticiper l'indexation, tout en s'assurant que les travailleurs étrangers temporaires (TET) bénéficieront de conditions salariales favorables. Le gouvernement encourage d'ailleurs les employeurs à offrir un salaire plus élevé que le salaire agricole plancher, afin d'attirer une main-d'œuvre compétente tout en reconnaissant l'expérience acquise des TET.

Citations :

« Je suis profondément ravie de constater cette évolution significative dans notre approche vis-à-vis de l'indexation des salaires agricoles. Cette démarche assure une plus grande équité entre les travailleuses et travailleurs du secteur tout en offrant une prévisibilité accrue aux employeurs. Cette modification réfléchie démontre notre engagement envers un système équilibré, répondant aux besoins des travailleurs et des employeurs du secteur agricole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Cet allégement administratif représente une avancée importante pour le secteur agricole. L'indexation annuelle unique des salaires agricoles permettra d'offrir une plus grande prévisibilité aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires. Je remercie les partenaires pour leur proactivité dans ce dossier ! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La mise en place d'une indexation unique des salaires agricoles est une avancée importante pour garantir à la fois l'équité entre les travailleuses et travailleurs du secteur agricole et la stabilité pour nos précieux employeurs. Cette mesure réfléchie démontre notre engagement continu à soutenir un environnement de travail équilibré et favorable tant pour nos travailleurs que pour nos entreprises agricoles. »

Jean Boulet, Ministre du Travail et Ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

À partir de 2024, le MIFI procédera à une indexation unique des salaires agricoles, arrimée à l'augmentation du salaire minimum au Québec.

L'indexation unique des salaires agricole se fera le 1 er mai de chaque année.

mai de chaque année. Cette indexation se fera selon le taux le plus élevé entre le taux d'augmentation du salaire minimum et le taux d'indexation de l'année en cours.

Liens utiles :

Pour plus d'informations relatives aux salaires agricoles applicables dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers, consultez la page : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/administrer-gerer/embauche-gestion-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/embaucher-travailleur-agricole/mexique-antilles-8-mois-ou-moins/etablir-salaire

Pour de l'information, sur les salaires agricoles applicables dans le cadre du volet agricole, visitez la page : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/administrer-gerer/embauche-gestion-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/embaucher-travailleur-agricole/tout-pays-maximum-24-mois/etablir-salaire

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Methot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630