Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal - Somme de 3 M$ pour soutenir le développement local et la jeunesse

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin de renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien pour les jeunes, le Secrétariat à la jeunesse, représenté par l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a officiellement lancé l'appel à projets 2021-2022 du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal. Cette année, un volet visant à soutenir des projets qui mettront en œuvre un plan d'action jeunesse ou une consultation déjà réalisée a été ajouté.

Disposant d'une enveloppe de 3 millions de dollars, pour les deux prochaines années, le programme soutiendra des projets qui s'échelonneront sur un maximum de trois ans, en leur attribuant jusqu'à 50 000 $. Pour les municipalités, les villes, les agglomérations, les municipalités régionales de comté et les organismes qui désirent présenter une demande pour ce programme, une séance d'information est prévue le 6 juillet prochain, à 13 h, sur le site du Secrétariat à la jeunesse.

À propos du Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal

Depuis 2016, le programme offre un soutien financier aux organismes qui souhaitent intervenir par, pour et avec les jeunes de leur territoire. Sa mise en œuvre est assurée par le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Citoyenneté jeunesse, le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec et le Regroupement des maisons des jeunes du Québec. Il constitue l'une des mesures structurantes de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et s'inscrit dans le Plan d'action

jeunesse 2021-2024.

Citations :

« Il faut continuer d'impliquer à faire participer les jeunes dans le développement de nos régions. Le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal permet de mieux rassembler notre génération autour d'objectifs communs et à l'encourager à travailler davantage avec les municipalités. L'appel à projets étant maintenant officiellement lancé, j'invite les organismes à participer en grand nombre. Leur apport est absolument nécessaire pour montrer aux jeunes qu'ils ont du pouvoir sur leur milieu et qu'ils gagnent à s'engager dans leur communauté. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« C'est une fierté d'investir dans nos jeunes en soutenant des projets qui ont des retombées positives à travers le Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal! En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je ne peux que me réjouir de cette annonce de mon collègue, Samuel Poulin, qui percolera certainement dans toutes les régions du Québec. J'invite toutes les municipalités et tous les organismes à soumettre une initiative qui favorisera la participation des jeunes dans le monde municipal! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Lien connexe :

Programme des stratégies jeunesse en milieu municipal 2021-2022.

