Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec - UNE AIDE DE 275 000 $ versée à moisson sud-ouest

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce une aide financière de 275 000 $ qui servira au projet d'acquisition d'un nouvel entrepôt et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de Moisson Sud-Ouest. Le programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec a pour objectif de permettre les investissements les plus urgents et de poser un diagnostic sur les besoins en infrastructures.

D'ailleurs, l'annonce se fait aujourd'hui en compagnie du député de Beauharnois, M. Claude Reid, qui reçoit le ministre Lamontagne pour une visite de l'entrepôt actuel de la banque alimentaire, de même que certains producteurs et artisans du comté de Beauharnois.

En plus de l'équipe de travail et de plusieurs membres du conseil d'administration de Moisson Sud-Ouest, plusieurs députés de l'Assemblée nationale du Québec et élus municipaux de la Montérégie-Ouest sont présents pour l'occasion.

Citations

« Le gouvernement a très à cœur de venir en aide aux plus vulnérables. Les Banques alimentaires du Québec jouent un rôle de premier plan en matière d'aide à la population. Le réseau contribue également à la lutte contre le gaspillage alimentaire, un enjeu qui me touche particulièrement. C'est une fierté de voir les projets d'investissement se concrétiser et améliorer ainsi la capacité de traitement du réseau. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce projet est attendu par l'équipe de Moisson Sud-Ouest. Le gouvernement a toujours été sensible à mieux outiller les banques alimentaires, et je suis un ardent promoteur de celles-ci. Elles répondent à des besoins élémentaires, et personne n'est à l'abri de la faim. Je suis fier des investissements pour continuer d'améliorer les services de l'organisation et notre tissu social. Merci à toutes les personnes qui mettent leur cœur dans la réalisation de cette initiative. Les efforts qu'elles déploient font vraiment une différence pour notre communauté et pour le dynamisme de notre région. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Un organisme comme Moisson Sud-Ouest tient un rôle vital dans la communauté. Sa mission ne pourrait être accomplie sans le soutien indispensable du milieu des affaires et, bien entendu, celui des instances gouvernementales. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Nous sommes heureux de cette contribution qui nous permet d'aller de l'avant et souhaitons que cet appui en soit gage de l'avenir. »

Marie-Andrée Prévost, présidente du conseil d'administration de Moisson Sud-Ouest

« Moisson Sud-Ouest est reconnaissante de pouvoir compter sur le MAPAQ et le MAMH pour soutenir notre campagne "Pour arriver à nos faims!". Les fonds reçus serviront à l'acquisition d'un nouvel entrepôt ainsi que des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Les besoins ont bondi de 30 % depuis le début de la pandémie et ne diminueront pas. Au contraire, beaucoup de familles s'appauvrissent, et nous nous devons de pouvoir desservir la population convenablement. »

Stéphane Spisak, directeur général de Moisson Sud-Ouest

Faits saillants

En février dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M me Andrée Laforest, annonçait qu'une somme de 300 000 $ était aussi accordée à l'organisme, dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Andrée Laforest, annonçait qu'une somme de 300 000 $ était aussi accordée à l'organisme, dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). L'initiative soutenue répond aux priorités établies par la région, qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Celles-ci ont d'ailleurs été déterminées par les acteurs régionaux et servent de guide à l'action gouvernementale.

Moisson Sud-Ouest approvisionne en nourriture plus de 80 organismes communautaires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges afin qu'eux-mêmes la distribuent aux familles qui en ont besoin. Moisson Sud-Ouest recueille les denrées auprès d'une cinquantaine de partenaires : des entreprises, des producteurs, des maraîchers et des épiciers locaux. Celles-ci transitent par un entrepôt avant d'être redistribuées par camion.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources et information : Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Dominic Roy, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Beauharnois, Tél. : 450 377-3131, [email protected]; Nathalie Lavigne, Coordonnatrice des communications et événements, Moisson Sud-Ouest, Tél. : 450 377-7696, poste 27