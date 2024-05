Programme des Chaires de recherche du Québec - Le gouvernement annonce la création de trois chaires de recherche sur le Québec

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, conjointement avec le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), annoncent aujourd'hui les résultats du premier appel de propositions pour la création de trois chaires de recherche sur le Québec.

Rappelons qu'en mars 2023, le gouvernement du Québec investissait un montant de 10 millions de dollars, soit 2 millions de dollars par année pendant cinq ans, pour la mise sur pied de cinq nouvelles chaires de recherche portant sur des thèmes relatifs aux spécificités québécoises.

En septembre 2023, le FRQSC a lancé un premier appel de propositions à l'intention de la communauté scientifique, pour les trois premières chaires, dans le cadre du Programme des Chaires de recherche du Québec. Les activités de recherche des trois chaires seront orientées vers le transfert des connaissances et contribueront à la définition de politiques publiques, en plus d'alimenter le dialogue entre chercheurs, élus, institutions publiques et citoyens.

Au terme du processus d'évaluation, sous la responsabilité du FRQSC, les titulaires sélectionnés pour déployer avec leur équipes les programmations des trois chaires sont les suivants :

M. Richard Marcoux (Université Laval ) et M. Sébastien Arcand (HEC Montréal) pour la Chaire de recherche sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques au Québec;

) et M. Sébastien Arcand (HEC Montréal) pour la Chaire de recherche sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques au Québec; M. Jonathan Roberge (Institut national de la recherche scientifique) et M. Destiny Tchehouali (Université du Québec à Montréal) pour la Chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophones;

M. Vincent Larivière (Université de Montréal) et M. Marie-Jean Meurs (Université du Québec à Montréal) pour la Chaire de recherche du Québec sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français.

Le second appel de propositions, lancé en février 2024, s'est conclu le 27 mars dernier. Les deux autres projets sélectionnés, qui porteront sur l'histoire contemporaine du Québec et sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes du Québec, devraient être annoncés à l'automne.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis fière de soutenir la recherche avec la création de ces trois nouvelles chaires. Je suis convaincue qu'elles permettront d'accroître le rayonnement des études et expertises d'ici dans des domaines porteurs pour notre avenir en tant que seule nation francophone en Amérique du Nord. Nous avons des particularités qui nous distinguent et qui méritent d'être étudiées. Nous posons donc un geste important pour le Québec d'aujourd'hui et de demain. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je tiens à féliciter chaleureusement les titulaires de ces trois premières chaires de recherche du Québec et leurs équipes. Les travaux qui seront menés permettront de mieux comprendre la réalité québécoise en matière de situation linguistique, de développement de l'intelligence artificielle et du numérique ainsi que de découvrabilité des contenus scientifiques en français, de même que d'éclairer la prise de décision. Le Québec étant une société qui nécessite d'être étudiée, il me tarde déjà d'en découvrir les résultats. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Les objectifs, les thèmes et les axes de recherche des chaires ont fait l'objet d'une consultation auprès des ministères suivants : le ministère de la Langue française, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.





Les objectifs des chaires sont les suivants : étudier la réalité québécoise et ses spécificités; soutenir la recherche et l'innovation sur les thèmes ciblés; contribuer à l'élaboration des politiques publiques et proposer des pistes d'action; encourager le partage des savoirs scientifiques et expérientiels par des activités de mobilisation des connaissances; favoriser le rayonnement de la recherche portant sur la réalité québécoise et susciter davantage de collaborations internationales, notamment dans la Francophonie; participer à la formation d'une relève en recherche et de personnel hautement qualifié.



À propos du Programme Actions concertées du FRQSC

Le programme Actions concertées vise, par un maillage entre la communauté de la recherche du Québec en sciences sociales et humaines, en arts et en lettres et des partenaires de différents secteurs de la société québécoise , à mieux comprendre les problèmes et les phénomènes de société et à agir sur ceux-ci.

