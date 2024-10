Programme Défi GES - Industrie - Plus grand projet industriel de réduction de GES au Québec

PORT-CARTIER, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise ArcelorMittal Exploitation minière Canada S.E.N.C. sera en mesure de réaliser le plus important projet industriel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec à ce jour. Ce projet permettra à l'entreprise de réduire ses émissions de GES de plus de 200 000 tonnes de CO 2 équivalent par an, ce qui représente 58 823 véhicules à essence de moins sur les routes.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charrette, en compagnie de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain. Cette initiative appuyée financièrement à hauteur de 50 000 000 $ s'inscrit dans une série d'actions réalisées par le gouvernement et découlant du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Celles-ci visent à accélérer la transition climatique et la décarbonation du secteur industriel québécois.

Citations :

« Pour que le Québec atteigne ses cibles en matière de réduction des GES, nous nous devons de collaborer avec le secteur industriel qui représente 30 % des émissions sur notre territoire. C'est pourquoi nous appuyons les projets de réduction de GES afin de stimuler la transition climatique et énergétique de nos grands émetteurs, pour transformer durablement l'industrie québécoise, tout en maintenant sa compétitivité. C'est à travers des programmes comme Défi GES et des projets comme celui annoncé aujourd'hui que nous verrons l'essor d'une économie québécoise plus verte et prospère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière que notre gouvernement appuie ArcelorMittal dans ses projets de réduction des GES. Cette entreprise bien implantée chez nous est un employeur des plus importants, qui contribue à la prospérité de la Côte-Nord. On souligne aujourd'hui une annonce qui positionne la Ville de Port-Cartier comme l'un des acteurs clés de la décarbonation des aciéries dans le monde et assure la pérennité de l'usine de bouletage. De plus, quel bonheur de voir que le plus grand projet industriel de décarbonation au Québec est chez nous, sur la Côte-Nord! »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'inauguration du chantier de la flottation permet de concrétiser un projet d'envergure qui témoigne de la volonté de notre entreprise de placer durablement Port-Cartier et la Côte-Nord au cœur de la décarbonation mondiale des aciéries. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde. »

Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada S.E.N.C

Faits saillants :

Le programme Défi GES vise à encourager les grandes entreprises réglementées par le marché du carbone à réduire rapidement, durablement et significativement leurs émissions de GES. À travers ce programme, le gouvernement souhaite que ces grands émetteurs contribuent plus activement à l'atteinte de la cible de réduction des émissions du Québec à l'horizon 2030.

Le projet d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada S.E.N.C. permettra de convertir toute la production de l'usine de bouletage de Port-Cartier pour fabriquer des boulettes d'oxyde de fer à réduction directe. En effet, les nouvelles boulettes d'oxyde de fer qui seront produites nécessiteront moins d'additifs, de mazout et de charbon grâce à un nouveau système de flottation.

Il est à noter que, pour être réalisé, le projet d'ArcelorMittal nécessitait un approvisionnement supplémentaire en énergie. La demande de raccordement de l'entreprise a été acceptée en juin dernier par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ce qui a permis le lancement du projet. En effet, conformément aux exigences de la Loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité, le gouvernement, en collaboration avec Hydro-Québec, sélectionne maintenant selon des critères bien définis les projets qui pourront bénéficier d'un apport additionnel en puissance (5 mégawatts et plus).

Liens connexes :

Renseignements supplémentaires sur le programme Défi GES - Industrie.

Renseignements sur le PEV 2030.

