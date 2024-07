Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de plus de 3,2 G$ en infrastructures municipales

QUÉBEC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer le financement du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028, un programme très apprécié des municipalités du Québec.

Ce sont plus de 3,2 milliards de dollars qui seront versés aux municipalités au cours des cinq prochaines années pour le financement de projets d'infrastructures municipales, notamment ceux liés au traitement de l'eau potable et des eaux usées, à la voirie locale, à l'amélioration énergétique des bâtiments ainsi qu'aux infrastructures résilientes et à vocation culturelle, communautaire, sportive et de loisir.

Le gouvernement du Québec investit 1 milliard de dollars dans le programme 2024-2028, soit une bonification de 150 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale de 2019 au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, afin d'encore mieux soutenir les municipalités dans la réalisation de leurs projets. Des investissements totaux, notons que 2,2 milliards de dollars découlent de l'Entente administrative relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) conclue avec le gouvernement du Canada en juin dernier. Cette entente a d'ailleurs été obtenue par le gouvernement sans nouvelles conditions, comme souhaité par le milieu municipal, ainsi qu'en respect des champs de compétence du Québec.

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer les nouvelles sommes disponibles pour aider les municipalités à créer des milieux de vie de qualité pour leurs citoyennes et citoyens. Avec cet investissement de plus de 3,2 milliards de dollars, des villes et des municipalités pourront concrétiser de nombreux projets d'infrastructures et améliorer les services rendus. Le programme de TECQ 2024-2028 accorde de la souplesse aux municipalités et mise sur leur autonomie. En appuyant ainsi le milieu municipal dans ses travaux, notre gouvernement réitère qu'il est présent, dans toutes les régions du Québec, pour favoriser la vitalité des territoires! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce au renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, nous offrons aux collectivités du Québec la flexibilité nécessaire pour s'engager dans des projets d'infrastructures cruciaux. Dans un contexte de crise du logement, les projets soutenus par le FDCC et le TECQ continueront de jouer un rôle important dans l'expansion de l'offre de logements au Québec et dans l'accessibilité à ces derniers. Nous maintenons notre engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec pour surmonter les défis en matière de logement auxquels nous sommes confrontés. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants :

Pour plus d'information sur le TECQ 2024-2028, veuillez consulter la page Web du programme.

La contribution du Québec est prévue au secteur « Municipalités » du Plan québécois des infrastructures 2024-2034.

Le TECQ 2024-2028 rejoint les objectifs du gouvernement du Québec pour la gestion et la planification d'actifs municipaux ainsi que pour la mise en œuvre d'infrastructures résilientes face aux changements climatiques.

Les municipalités bénéficiaires seront informées dans les prochains jours par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du montant dont elles disposent dans le cadre du programme.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746