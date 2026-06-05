Programme de supplément au loyer, catégorie prévention - 500 premiers logements subventionnés

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin-Roy, annoncent aujourd'hui la répartition du financement pour accompagner 500 personnes jumelées à des unités de logement dans le cadre du Programme de supplément au loyer Québec, catégorie prévention (PSL-P).

Il s'agit d'une initiative concrète qui permet d'agir rapidement auprès des personnes les plus vulnérables. Elle s'inscrit dans la foulée des mesures annoncées récemment par le gouvernement Fréchette pour freiner l'itinérance. La prévention et la réinsertion en logement des personnes en situation de vulnérabilité sont au cœur des engagements du nouveau gouvernement. L'objectif est d'intervenir plus tôt afin d'éviter que davantage de personnes ne basculent dans l'itinérance, tout en mettant en place des solutions concrètes pour favoriser leur maintien en logement.

En 2026-2027, la répartition du financement pour l'accompagnement est la suivante :

Montréal : 150 logements

Outaouais : 50 logements

Capitale-Nationale : 50 logements

Autres régions : 250 logements

Sur trois ans, 1 000 unités de logement seront financées dans le cadre du PSL-P.

Santé Québec est responsable de planifier le déploiement du programme. Elle répartit le financement par région, en fonction des besoins observés sur le terrain, afin d'assurer une réponse adaptée aux réalités locales. Les établissements concernés déterminent ensuite les organismes communautaires responsables de la mise en œuvre. Chaque région dispose d'un mécanisme d'accès coordonné au PSL. Les mécanismes sont donc adaptés à chaque région.

Concrètement, le PSL-P permet de transformer un logement en logement subventionné lorsqu'un ménage fait face à un risque imminent de perdre son habitation. Il peut aussi aider à déménager la personne dans un logement approprié à ses besoins en lui évitant un passage à la rue. La personne peut ainsi demeurer chez elle en consacrant seulement 25 % de son revenu à son loyer, tout en bénéficiant d'un accompagnement adapté pour stabiliser sa situation. Cette initiative mise sur une intervention précoce pour éviter les expulsions et les ruptures de parcours résidentiels, en offrant à la fois un soutien financier et un accompagnement personnalisé.

Les personnes admissibles sont notamment identifiées par le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires pour permettre à ces derniers d'intervenir rapidement auprès de celles présentant un risque imminent de perdre leur logement. L'accompagnement peut être offert pour une durée adaptée aux besoins des personnes afin de soutenir leur maintien en logement et leur stabilisation à plus long terme.

Citations :

« Ces mesures permettent d'agir concrètement pour éviter que des personnes se retrouvent à la rue. Lorsqu'on offre le bon soutien, au bon moment, on peut réellement changer des trajectoires de vie. Notre objectif est clair : intervenir en amont de l'éviction ou de la reprise de logement, mieux accompagner et assurer une stabilité durable aux personnes les plus vulnérables, particulièrement les aînées. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« En matière d'habitation, la stabilité est au cœur de tout. Ces suppléments au loyer octroyés en prévention permettent non seulement d'aider des ménages à conserver leur logement, mais aussi d'éviter des situations d'itinérance. C'est une action qui fait une réelle différence sur le terrain. Cela fait aussi partie du bouquet de mesures mises en place, que ce soit pour augmenter rapidement l'offre de logements sociaux et abordables ou pour faciliter le paiement du loyer à des ménages à faible revenu. »

Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Selon le dénombrement de 2022 des personnes en situation d'itinérance visible au Québec, les expulsions, en raison notamment de loyers impayés, constituent la principale raison évoquée de la perte du dernier logement. En intervenant avant l'expulsion, le gouvernement agit directement sur l'un des principaux points de bascule vers l'itinérance.

L'accompagnement offert dans le cadre de ces suppléments permet d'appuyer les personnes dans leur parcours résidentiel en renforçant leur capacité à se maintenir en logement et à prévenir une détérioration de leur situation.

La mise en place des suppléments au loyer avec accompagnement et des mesures de prévention s'inscrit dans une vision plus large visant à mieux arrimer les services en itinérance. L'objectif est d'offrir des trajectoires continues, sans rupture, en adaptant les services aux besoins des personnes.

En agissant en amont et en renforçant l'accompagnement, ces initiatives contribuent à des résultats concrets sur le terrain et à une plus grande stabilité pour les personnes à risque.

Les suppléments au loyer octroyés en prévention sont prioritairement attribués aux personnes identifiées dans le cadre du Programme de prévention des expulsions au Tribunal administratif du logement (PETAL), permettant d'agir au moment critique.

Les personnes visées sont en situation de grande vulnérabilité. Elles peuvent nécessiter un accompagnement soutenu pour se maintenir en logement et éviter une rupture résidentielle.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584