Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles - 3 M$ supplémentaires pour le transport adapté

QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce une bonification annuelle de 3 M$ afin de favoriser le renouvellement et l'accroissement du parc d'automobiles qualifiées pour le transport rémunéré de personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Ce nouvel investissement porte l'enveloppe totale à 5 M$ par année.

Ces sommes visent notamment à garantir la continuité des services de transport adaptés offerts et à diversifier l'offre de mobilité pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Cette bonification permet désormais l'octroi d'une aide financière de :

35 000 $ pour l'adaptation ou l'acquisition d'une automobile qualifiée accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant;

26 000 $ aux entreprises de location à court terme en vue de l'adaptation ou de l'acquisition d'un véhicule accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant;

27 000 $ pour l'adaptation d'un autobus de catégories 3 à 6 pour le transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Le transport rémunéré de personnes par automobile, les voitures de location, le transport collectif et les autocars interurbains sont des éléments importants de l'offre de services en transport pour l'ensemble de la population. L'absence ou la rareté de tels services accessibles aux personnes à mobilité réduite limitent leurs possibilités et leur autonomie.

Citations :

« Rendre accessibles nos services de transport est essentiel au maintien de l'autonomie des personnes à mobilité réduite. En bonifiant nos investissements, nous répondons aux demandes du milieu et permettons aux organisations d'accroître leur parc de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Aider nos citoyens à s'ajuster au coût de la vie est une priorité pour nous. Je suis bien heureux de cette bonification au programme pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Les mesures vont permettre à plusieurs d'acquérir une autonomie importante dans leur quotidien. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les besoins de mobilité des personnes en situation de handicap sont criants dans toutes les régions du Québec. Toutes les initiatives sont les bienvenues pour favoriser l'inclusion des personnes dans les sphères de la santé, de l'éducation, du travail, des loisirs, etc. Cette annonce est certainement un pas dans la bonne direction. »

Paul Lupien, président du conseil d'administration de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)

Faits saillants :

Ces sommes sont octroyées dans le cadre du Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles (PSVCA).

Le PSVCA soutient les propriétaires d'automobiles qualifiées au sens de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, les entreprises de location à court terme de véhicules automobiles ainsi que les propriétaires d'autobus assurant du transport interurbain, nolisé ou touristique. Il vise l'adaptation de ces véhicules au transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou l'acquisition de véhicules adaptés dès leur conception.

Le programme est entré en vigueur le 18 juillet 2023 et se termine le 31 mars 2026.

se termine le 31 mars 2026. Il couvre les dépenses annuelles admissibles encourues par les bénéficiaires à partir du 1er avril 2023.

Lien connexe :

Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939 ; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724