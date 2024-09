Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau - Plus de 189 000 $ accordés à deux organisations de la région pour protéger les ressources en eau

MAGOG, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est heureux d'annoncer, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, que 189 085 $ sont accordés à l'Association pour la protection de l'environnement du lac Stukely inc. (APELS) et Bleu Massawippi pour la réalisation de projets visant à protéger et préserver nos ressources en eau tout en améliorant la gestion de l'eau dans la région.

Le montant accordé à l'APELS permettra de soutenir un projet de contrôle du myriophylle à épis aux emplacements des quais et descentes à bateaux du secteur résidentiel du lac Stukely, tandis que celui accordé à Bleu Massawippi permettra de soutenir le projet des jardins de pluie, qui vise à retenir l'eau dans le bassin versant du lac Massawippi.

« La protection de l'eau au Québec est essentielle pour notre gouvernement. Je tiens à saluer les organisations et les municipalités qui mettent en œuvre des solutions pour protéger, restaurer, puis mettre en valeur notre eau. C'est grâce à des initiatives comme les vôtres que nous pouvons assurer la pérennité de l'eau pour nos enfants et les générations futures! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est une excellente nouvelle pour la région d'Orford. L'APELS et Bleu Massawippi contribuent activement à protéger notre richesse, notre eau. Je suis ravi que des citoyennes et des citoyens de chez nous soient aussi engagés, grâce à l'appui de notre gouvernement, dans la protection de nos écosystèmes aquatiques. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« Depuis son lancement en 2019, le Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau soutient des projets à l'avant-garde des défis dans ce domaine. Je suis fière de voir que les acteurs de l'eau sont mobilisés aussi activement pour agir sur les principales menaces auxquelles sont confrontés nos précieux milieux hydriques et nos écosystèmes aquatiques. Comme eux, j'encourage tout le Québec à redoubler d'efforts pour mieux protéger notre or bleu. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Le programme s'adresse aux acteurs de l'eau du Québec qui sont responsables de la mise en œuvre d'une action dans les plans directeurs de l'eau et les plans de gestion de l'eau régionaux. Ils proviennent d'établissements d'enseignement, de recherche et de santé, de municipalités, d'organismes de bassins versants et des tables de concertation régionales sur l'eau.

