Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau - Plus de 1,7 million de dollars pour protéger notre eau dans 10 régions du Québec

QUÉBEC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi de 1 790 354 $ pour appuyer 27 projets dans 25 municipalités et organisations afin de protéger et préserver nos ressources en eau tout en améliorant la gestion de l'eau dans plusieurs régions du Québec. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Laurentides, M. Benoit Charette, et son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Une dizaine de projets permettront notamment de lutter contre le myriophylle à épis, une espèce exotique envahissante, qui est un fléau dans plusieurs régions du Québec. Plus précisément, le gouvernement soutiendra :

Onze projets de restauration de milieux hydriques, y compris leurs bandes riveraines;

Sept projets de protection, notamment celle de la qualité de l'eau;

Un projet de mise en valeur d'un parc municipal;

Six projets de sensibilisation, d'information et de formation;

Deux projets d'entretien et d'aménagement (par exemple, d'un ponceau).

Rappelons que, depuis 2019, le gouvernement du Québec a soutenu plus de 100 projets visant à préserver notre eau. C'est 6,9 millions de dollars qui ont été déboursés pour l'ensemble de ces projets.

Citations :

« La protection de l'eau au Québec est essentielle pour notre gouvernement. Je tiens à saluer les organisations et les municipalités qui mettent en œuvre des solutions pour protéger, restaurer, puis mettre en valeur notre eau. C'est grâce à des initiatives comme les vôtres que nous pouvons assurer la pérennité de l'eau pour nos enfants et les générations futures! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Depuis son lancement en 2019, le Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau soutient des projets à l'avant-garde des défis dans ce domaine. C'est encore le cas des projets financés dans le cadre de cette cinquième édition. Je suis fière de voir que les acteurs de l'eau sont mobilisés aussi activement pour agir sur les principales menaces auxquelles sont confrontés nos précieux milieux hydriques et nos écosystèmes aquatiques. Comme eux, j'encourage tout le Québec à redoubler d'efforts pour mieux protéger notre or bleu. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Faits saillants :

Les 27 projets seront réalisés dans le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, la Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ces projets sont financés dans le cadre du cinquième appel à projets du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE), qui découle de la Stratégie québécoise de l'eau.

Le programme s'adresse aux acteurs de l'eau du Québec responsables de la mise en œuvre d'une action dans les plans directeurs de l'eau et les plans de gestion intégrée régionaux, comme les établissements d'enseignement, de recherche et de santé, les municipalités, les organismes de bassins versants et ceux qui coordonnent les tables de concertation régionales sur l'eau.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les 27 projets subventionnés et sur le programme : PSREE.

Pour prendre connaissance du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver.

