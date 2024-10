TORONTO, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Selon un récent sondage de GreenShield, la seule entreprise sans but lucratif offrant des services d'assurance et de soins de santé au Canada, il s'opère un changement important dans les attentes des employés et employées canadiens en matière de soutien en santé mentale au travail. Les résultats de l'étude révèlent que les problèmes de santé mentale sont omniprésents au sein de la population active, les jeunes générations et les groupes marginalisés ressentant davantage la pression. Cette préoccupation croissante a donné lieu à une forte demande pour des programmes de soutien en santé mentale plus accessibles, inclusifs et adaptés à la culture.

Ces conclusions se font jour alors que les problèmes de santé mentale atteignent un niveau sans précédent. En effet, plus des deux tiers des employés et employées canadiens ont connu des épisodes de stress, d'anxiété et d'épuisement professionnel au cours de la dernière année. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés, les 18 à 24 ans ayant indiqué les niveaux les plus élevés de stress, d'anxiété, de dépression et de solitude.

Principales constatations

Au Canada , une personne sur trois quitterait son employeur actuel pour un offrant programme de soutien en santé mentale plus complet. Cette tendance est observée surtout chez les jeunes et les groupes marginalisés, notamment 63 % des 18 à 24 ans et 57 % des personnes issues de la communauté LGBTQ2S+.

, quitterait son employeur actuel pour un offrant programme de soutien en santé mentale plus complet. Cette tendance est observée surtout chez les jeunes et les groupes marginalisés, notamment En tout, 67 % des employés et employées ont été aux prises avec un problème de santé mentale au cours des 12 derniers mois, le stress et l'anxiété se classant aux premiers rangs dans tous les groupes d'âge.

ont été aux prises avec un problème de santé mentale au cours des 12 derniers mois, le stress et l'anxiété se classant aux premiers rangs dans tous les groupes d'âge. La confidentialité est primordiale : 85 % des employés et employées considèrent la confidentialité comme le facteur le plus important lorsqu'ils ont recours à des services de santé mentale.

: 85 % des employés et employées considèrent la confidentialité comme le facteur le plus important lorsqu'ils ont recours à des services de santé mentale. Des services adaptés à la culture, un besoin : plus de la moitié des employés et employées (62 %) soutiennent que le ou la thérapeute doit comprendre leur culture, leur langue ou leur religion. Ce pourcentage s'élève à 71 % chez les 18 à 24 ans.

: plus de la moitié des employés et employées (62 %) soutiennent que le ou la thérapeute doit comprendre leur culture, leur langue ou leur religion. Ce pourcentage s'élève à 71 % chez les 18 à 24 ans. De plus, 75 % souhaitent pouvoir accéder plus facilement aux professionnels et professionnelles de la santé et disposer de procédures de réclamation simplifiées, puisqu'ils disent en avoir assez des processus complexes en place.

« Ces constatations nous envoient un message clair : les Canadiens et Canadiennes ont davantage d'attentes envers leur employeur en matière de santé mentale. Un tiers des gens quitteraient leur emploi pour bénéficier d'un meilleur soutien en matière de santé mentale. Voilà qui démontre toute l'importance de cet enjeu », déclare Zahid Salman, président et chef de la direction à GreenShield. « Les problèmes de santé mentale prennent de l'ampleur et, parallèlement, on s'attend à ce que les employeurs prennent davantage les choses en main. Non seulement il faut offrir des programmes de soutien, mais encore faut-il qu'ils soient accessibles, confidentiels et adaptés à la culture, en réponse aux besoins diversifiés des effectifs d'aujourd'hui. »

GreenShield est une entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé qui réinvestit dans la collectivité tout en innovant constamment dans la mise en place de solutions de santé. Grâce à sa division GreenShield Santé, elle devient le fournisseur de soutien en santé mentale qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Elle offre l'accès à un vaste réseau de professionnels et de professionnelles en santé mentale, par l'entremise de son outil de recherche et de jumelage personnalisé et convivial. Le programme complet de soutien en santé mentale est offert depuis sa plateforme virtuelle GreenShield+, conçue en fonction des besoins de la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui tout en offrant une expérience accessible et intégrée. GreenShield+ combine assurance et soins de santé, notamment des services en télémédecine, en pharmacie et santé mentale, à partir d'un seul endroit. Cette plateforme facilite l'accès aux services, de sorte que le personnel peut se concentrer sur son bien-être sans craindre de se perdre dans les systèmes complexes et disparates.

« Les employés et employées exigent des solutions plus personnalisées et intégrées, et les employeurs qui répondent à ces nouvelles attentes ont plus de chances d'attirer et de retenir les meilleurs talents. GreenShield montre l'exemple en offrant à son propre personnel une rémunération globale qui établit la nouvelle norme en matière d'assurance collective », de dire Nadim Kara, premier vice-président et leader de Talents et Culture à GreenShield. « Notre programme de rémunération globale permet aux membres du personnel d'adapter leur expérience à ce qui compte le plus pour eux. Notre offre comprend un programme complet de soutien en santé mentale, accessible sur une plateforme intégrée et conviviale. De l'étape du jumelage avec des professionnels et professionnelles de la santé à celles de la vérification de l'admissibilité et du paiement des réclamations, cette solution répond aux besoins variés du personnel d'aujourd'hui et l'aide à donner la priorité à son bien-être », conclut-il.

Conforme à son engagement en faveur d'Une meilleure santé pour tous, GreenShield propose un programme de rémunération globale de premier ordre dans trois domaines prioritaires qui se situent au cœur de ses valeurs : santé mentale, impact social et inclusion Par exemple, le programme prévoit un montant de 10 000 $ en santé mentale (sans franchise ni quote-part), un régime complet en santé mentale et mieux-être accessible sur la plateforme de pointe de services intégrés d'assurance et de soins de santé GreenShield+, ainsi qu'un programme de jumelage de dons pouvant aller jusqu'à 3 000 $ en faveur de la cause de choix de chaque employé ou employée. En outre, GreenShield offre maintenant à son personnel ses garanties inclusives inégalées sur le marché, y compris la garantie Projet famille et la garantie d'affirmation du genre, ainsi que d'autres garanties que les employés et employées peuvent adapter en fonction de leur style de vie.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et, plus récemment, d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de 2024 de Fortune pour son engagement dans ses initiatives sociales*.

À propos du sondage

Ce sondage est basé sur les résultats d'une enquête Sago menée en ligne entre le 13 et le 19 septembre 2024, pour le compte de GreenShield. Un échantillon de 1 500 Canadiens et Canadiennes travaillant à temps plein et à temps partiel, âgés de 18 ans et plus et membres de la communauté AskingCanadians y a participé.

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins bucco-dentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir Une meilleure santé pour tous.

‍GreenShield est composée de trois entités sans but lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association GreenShield (GSA) et la Fondation du Bouclier Vert du Canada et les filiales en propriété exclusive de GSA, y compris Green Shield Santé inc. et Green Shield Administration inc.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected], 647 221-9037