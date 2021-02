Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Un investissement de 127 000 $ pour soutenir le développement de l'offre du Camping Les Forges

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le projet de développement d'hébergements quatre saisons de l'entreprise Camping Les Forges, situé à Trois-Rivières, grâce à l'attribution d'une aide financière de 127 000 $. Cette initiative vise à prolonger la saison touristique et à offrir de nouvelles activités hivernales.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

Citations :

« Grâce à ce projet, le Camping Les Forges proposera des hébergements habitables à l'année ainsi que de nouvelles activités. Cette initiative, qui permettra donc aux visiteurs de profiter des quatre saisons, s'ajoute à l'offre exceptionnelle de la région de la Mauricie et contribue ainsi à son attractivité. Votre gouvernement est présent pour accompagner les entreprises d'ici qui stimulent l'économie locale, apportent une touche distinctive à l'offre d'hébergement et incitent les gens à découvrir de nouvelles facettes de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Les entrepreneurs de la Mauricie sont créatifs et énergiques. Ils n'ont pas peur de se relever les manches pour poursuivre le développement de notre offre touristique et participer à la vitalité régionale. Je suis fier de leur dynamisme! C'est avec conviction que nous appuyons le projet du Camping Les Forges. Notre région regorge d'attraits qui ne demandent qu'à être découverts, et ce projet y contribuera certainement. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste notamment :

à acquérir deux nouveaux chalets isolés pouvant accueillir de deux à quatre personnes;



à agrandir le poste d'accueil;



à acheter du matériel afin de pouvoir offrir de nouvelles activités hivernales (pêche sur glace, traîneau à chiens, ski de fond, vélo à pneus surdimensionné [ fat bike ] et motoneige).

] et motoneige). La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à consolider la position du Québec comme destination de choix reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

