Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme de nature et d'aventure - Le gouvernement du Québec investit plus de 525 000 $ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans la région de Chaudière-Appalaches

SAINT-PHILÉMON, QC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 526 300 $ au Parc régional du Massif du Sud pour le développement de nouvelles infrastructures de services.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ainsi que la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, ont procédé aujourd'hui à cette annonce qui contribuera à soutenir le développement touristique de la région de Chaudière-Appalaches.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique , volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, du ministère du Tourisme.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir la croissance économique de nos régions, notamment en les aidant à diversifier leur offre touristique et en développant le tourisme quatre saisons. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de proposer des activités originales, attrayantes et variées, favorisant ainsi l'attraction et la rétention de visiteurs d'ici comme d'ailleurs, et ce, douze mois par année. Grâce à la réalisation de ce projet, les amateurs de nature et d'aventure auront la chance de vivre des expériences inoubliables et de découvrir l'un des plus beaux et des plus vastes terrains de jeu au monde, le Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette aide gouvernementale générera des retombées économiques importantes pour la région de Chaudière-Appalaches, qui connaît un essor remarquable dans le secteur touristique. Le maillage des entreprises et la collaboration des promoteurs pour le rayonnement renforcent l'image régionale et contribuent à la prolongation des séjours touristiques. Félicitations aux partenaires qui s'impliquent dans cet important projet! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis ravie d'avoir appuyé ce projet. Ce soutien financier fournira l'impulsion nécessaire à l'équipe du Parc régional du Massif du Sud pour qu'elle réalise la construction de ce pavillon qui sera le lieu d'accueil pour tous, et le point de ralliement de groupes d'étudiants ou de campeurs. Ce projet porteur contribuera assurément au rayonnement de Bellechasse. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Faits saillants :

La somme accordée permettra à l'organisme de construire un pavillon de services quatre saisons dans le secteur des Trois-Fourches. Ce bâtiment comprendra notamment une salle multifonctionnelle pouvant accueillir 150 personnes, une salle à manger ainsi qu'une aire de détente. De plus, une offre d'activités et d'animation sera développée en partenariat avec des acteurs locaux.

Le budget global du projet s'élève à près de 1,7 million de dollars.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Rappelons qu'une somme de 250 000 $ provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions a déjà été accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation du projet.

