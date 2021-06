Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Le gouvernement du Québec investit un demi-million de dollars pour une relance forte du tourisme dans les Laurentides

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ, QC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière de 500 600 $ à la municipalité régionale de comté des Laurentides pour la réfection des bâtiments de l'ancienne pisciculture de Saint-Faustin-Lac-Carré. Ces travaux s'inscrivent dans le projet de mise en valeur de ce site, qui proposera aux visiteurs deux attraits touristiques, soit EAK Sentier des cimes et Gourmet Sauvage.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

Citations :

« Ce projet de la MRC des Laurentides, réalisé en partenariat avec EAK Sentier des cimes, offrira à la région des Laurentides, et au Québec tout entier, un nouvel attrait touristique incontournable! Des sentiers accessibles et une tour d'observation unique surplombant la forêt laurentienne, le tout à un jet de pierre du parc linéaire du P'tit Train du Nord, attireront assurément de nouveaux visiteurs et contribueront au dynamisme économique local. Je félicite les promoteurs et les remercie de mettre en valeur le tourisme de nature et d'aventure de façon durable, tout en protégeant le patrimoine bâti québécois. En rehaussant la qualité de notre offre touristique, cette initiative contribuera activement à une relance forte de notre industrie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Une seule visite dans les Laurentides est suffisante pour conquérir les cœurs. Son offre touristique incomparable, été comme hiver, ouvre la porte à un univers de possibles pour les amateurs d'expériences en tous genres. Le projet de la MRC des Laurentides et d'EAK Sentier des cimes sera un autre atout de taille qui profitera autant aux résidents de la région qu'aux visiteurs curieux de découvrir nos magnifiques paysages sous un nouvel angle. Je félicite tous les partenaires associés au projet pour leur dynamisme et la conviction avec laquelle ils continuent de développer le tourisme dans notre belle région. Notre gouvernement continuera d'accompagner des projets porteurs comme celui-ci. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis convaincue que ce nouvel attrait touristique fera rayonner notre région encore davantage, et ce, au plus grand bénéfice de la population. En tant que députée de Labelle, mais également en tant que Laurentienne, je suis très emballée par ce projet qui rehaussera la notoriété d'une de nos entreprises gourmandes phares, Gourmet Sauvage. Je salue l'excellent travail de la MRC des Laurentides, qui a lancé cette initiative des plus prometteuses grâce à laquelle les visiteurs d'ici et d'ailleurs découvriront les beautés et les saveurs de notre région d'une façon unique et originale. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« La volonté de la MRC des Laurentides était de donner un nouveau souffle économique à l'ancienne pisciculture, et la réfection des bâtiments patrimoniaux s'avérait essentielle. C'est pourquoi la contribution financière annoncée par Mme Proulx, ministre du Tourisme, confirme l'appui donné à notre MRC pour mener à bien ce projet d'envergure et très prometteur pour la région. Nous en sommes réellement heureux! »

M. Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides

Faits saillants :

Plus précisément, le projet de réaménagement du site poursuit les objectifs suivants :

Optimiser l'accès des visiteurs (automobilistes, piétons, cyclistes) avec, entre autres, quatre stationnements



Installer les équipements sanitaires et électriques du bâtiment Atelier blanc pour Gourmet Sauvage



Modifier le bâtiment principal afin qu'il serve d'espace d'accueil pour le projet d'EAK Sentiers des cimes.



Améliorer l'espace gazebo afin de permettre de pique-niquer sur place.

Le projet EAK Sentiers des cimes consiste à construire une promenade en bois surélevée à travers la forêt pour y mener des activités et fournir de l'information d'une manière divertissante. La structure intégrera une tour d'observation en bois de 40 mètres de hauteur, la première en son genre en Amérique du Nord.

EAK est le principal fournisseur européen (construction et exploitation) d'installations de loisir proches de la nature comportant des éléments d'éducation à la nature et à l'environnement.

Gourmet Sauvage se spécialise depuis 25 ans dans la production de produits sauvages artisanaux et l'offre d'ateliers de cueillette de plantes en forêt.

Le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le volet Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à confirmer la grande valeur du Québec comme destination de choix, reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

