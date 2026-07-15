Programme de soutien à des partenaires en éducation - Une première vague d'aides financières à 18 partenaires

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Ministère de l'Éducation

15 juil, 2026, 07:21 ET

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Éducation annonce une première vague d'aides financières totalisant près de 7,8 millions de dollars accordées à 18 organismes, dans le cadre du Programme de soutien à des partenaires en éducation. Ces sommes permettront notamment d'accompagner des élèves québécois, du préscolaire jusqu'au secondaire, dans différentes facettes de leur parcours scolaire. Elles permettront aussi à plusieurs regroupements de poursuivre leur mission au sein du réseau de l'éducation.

Le Programme de soutien à des partenaires en éducation vise à aider des organismes qui exercent des activités dans le domaine de l'éducation et dont la mission principale s'apparente à la mission éducative du ministère de l'Éducation. Il contribue à la réalisation de projets ou au financement de la mission de ces organismes partenaires. Le programme contient deux volets, soit éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire ainsi qu'autochtone. Pour cette première vague, les organismes financés sont :

Nom de l'organisme

Aide financière

accordée en ($) 
2026-2027

À GO, on lit!

400 000

ACLAM (secondaire en spectacle)

1 100 000

AEIQ - Association des enseignants immigrants du Québec

25 360

Aidants scolaires : La communauté au service de l'enseignement

100 000

Association des comités de parents anglophones (ACPA)

132 150

Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ)

36 156

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

255 771

Déclic

730 000

École secondaire Félix-Antoine

197 078

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

1 200 027

Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

358 886

Fondation québécoise pour l'alphabétisation

700 000

Fusion Jeunesse

1 000 000

Fédération des établissements d'enseignement privés (CADRE 21)

640 000

Fédération des établissements d'enseignement privés (ADAP360)

322 000

Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA)

430 000

L'École branchée

100 000

Littératie ensemble

38 500

Total :

7 765 928

SOURCE Ministère de l'Éducation

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