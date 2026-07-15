Programme de soutien à des partenaires en éducation - Une première vague d'aides financières à 18 partenaires

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Éducation annonce une première vague d'aides financières totalisant près de 7,8 millions de dollars accordées à 18 organismes, dans le cadre du Programme de soutien à des partenaires en éducation. Ces sommes permettront notamment d'accompagner des élèves québécois, du préscolaire jusqu'au secondaire, dans différentes facettes de leur parcours scolaire. Elles permettront aussi à plusieurs regroupements de poursuivre leur mission au sein du réseau de l'éducation.

Le Programme de soutien à des partenaires en éducation vise à aider des organismes qui exercent des activités dans le domaine de l'éducation et dont la mission principale s'apparente à la mission éducative du ministère de l'Éducation. Il contribue à la réalisation de projets ou au financement de la mission de ces organismes partenaires. Le programme contient deux volets, soit éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire ainsi qu'autochtone. Pour cette première vague, les organismes financés sont :

Nom de l'organisme Aide financière accordée en ($)

2026-2027 À GO, on lit! 400 000 ACLAM (secondaire en spectacle) 1 100 000 AEIQ - Association des enseignants immigrants du Québec 25 360 Aidants scolaires : La communauté au service de l'enseignement 100 000 Association des comités de parents anglophones (ACPA) 132 150 Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) 36 156 Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) 255 771 Déclic 730 000 École secondaire Félix-Antoine 197 078 Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 1 200 027 Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) 358 886 Fondation québécoise pour l'alphabétisation 700 000 Fusion Jeunesse 1 000 000 Fédération des établissements d'enseignement privés (CADRE 21) 640 000 Fédération des établissements d'enseignement privés (ADAP360) 322 000 Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA) 430 000 L'École branchée 100 000 Littératie ensemble 38 500 Total : 7 765 928

SOURCE Ministère de l'Éducation

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