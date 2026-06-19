Centre de services scolaire de la Capitale - Une nouvelle école verra le jour dans la couronne nord de Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Pour répondre à la croissance des besoins d'espace dans la région de Québec, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, et le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, annoncent la construction d'une nouvelle école primaire de 16 classes sur le territoire du Centre de services scolaire de la Capitale.

Le nouvel établissement se situera dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles et pourra accueillir jusqu'à 368 élèves dans un environnement moderne, stimulant et adapté aux réalités d'aujourd'hui.

Ce projet est rendu possible grâce à un investissement du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2026-2036.

Citations :

« Depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement pour bâtir et rénover ses écoles, faisant passer le financement des infrastructures scolaires de 9 à 23,5 milliards de dollars. Les besoins évoluent rapidement et nous devons continuer d'y répondre de manière responsable, en tenant compte des réalités propres à chaque milieu. Nous sommes conscients que les défis sont grands, mais ces nouvelles écoles illustrent notre volonté d'offrir aux élèves et au personnel des milieux d'apprentissage accueillants et de qualité, où chacun a envie de se rendre chaque matin. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« La construction de la future école primaire est une bonne nouvelle pour les familles de la Haute-Saint-Charles. La croissance du secteur amène des besoins bien réels sur le terrain et notre nouveau gouvernement répond présent avec un projet concret qui permettra à plus d'élèves d'apprendre dans des espaces conçus pour favoriser leur réussite. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

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