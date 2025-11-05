Avis aux médias - Conférence de presse - Annonce en matière d'immigration
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
05 nov, 2025, 16:09 ET
QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce en matière d'immigration.
|
DATE :
|
Jeudi 6 novembre 2025
|
|
|
HEURE :
|
11 h 20
|
|
|
LIEU :
|
Salle Evelyn-Dumas de l'Assemblée nationale (1.30)
|
|
Édifice Pamphile-Le May
|
|
1045, rue des Parlementaires
|
|
Québec G1A 1A3
Seuls les journalistes accrédités par la Tribune de la presse de l'Assemblée nationale pourront assister sur place à ce point de presse. Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent s'inscrire à [email protected]. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel.
Le point de presse sera précédé d'un breffage technique de Mme Karine Dumont, sous-ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui se déroulera dans la même salle de 8 h 30 à 9 h 30.
Une période de questions suivra la présentation.
SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Sources : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630
