Avis aux médias - Conférence de presse - Annonce en matière d'immigration

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce en matière d'immigration.

DATE : Jeudi 6 novembre 2025



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Evelyn-Dumas de l'Assemblée nationale (1.30)

Édifice Pamphile-Le May

1045, rue des Parlementaires

Québec G1A 1A3

Seuls les journalistes accrédités par la Tribune de la presse de l'Assemblée nationale pourront assister sur place à ce point de presse. Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent s'inscrire à [email protected]. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel.

Le point de presse sera précédé d'un breffage technique de Mme Karine Dumont, sous-ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui se déroulera dans la même salle de 8 h 30 à 9 h 30.

Une période de questions suivra la présentation.

