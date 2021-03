Programme de sélection des personnes réfugiées à l'étranger - La préparation des demandes pour le parrainage collectif peut débuter

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La période de réception des demandes d'engagement dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif) commencera le 6 avril prochain. En prévision, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) annonce que les informations nécessaires sont disponibles dès aujourd'hui sur son site Web. Ces informations permettront d'orienter les groupes de deux à cinq personnes physiques qui souhaitent transmettre une demande de parrainage pour l'exercice 2020-2021.

Un mécanisme simple et équitable

Le 1er novembre 2020 entrait en vigueur la décision publiée à la Gazette officielle du Québec fixant la période de réception des demandes entre le 6 avril et le 5 mai 2021 inclusivement ainsi que le nombre maximal de 750 demandes pouvant être reçues dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif). Selon cette décision, seuls les groupes de 2 à 5 personnes physiques pourront transmettre une demande de parrainage.

Enfin, cette décision visait la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour la transmission des demandes d'engagement à l'image d'un système d'immigration plus performant et efficace. Le nouveau mécanisme s'inscrit dans un virage numérique et prévoit que les demandes d'engagement soient transmises par voie électronique sur la plateforme Arrima.

Advenant le cas où le nombre de demandes admissibles et pouvant être reçues dépasse le nombre maximal de 750, un tirage au sort sera réalisé à l'aide de moyens visant à en assurer l'intégrité et la transparence.

Le détail des conditions d'admissibilité et les règles et procédures à suivre sont disponibles sur le site Web du MIFI.

Faits saillants :

Le nombre maximal de demandes d'engagement à recevoir dans le Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif) est le même que celui des dernières années, soit 750. La totalité de ces demandes sera consacrée aux groupes de 2 à 5 personnes physiques.

Les demandes d'engagement doivent être transmises par voie électronique sur la plateforme Arrima, entre le 6 avril et le 5 mai 2021 inclusivement.

Si à la fin de la période de réception le nombre de demandes admissibles dépasse le nombre maximal de 750, une vérificatrice ou un vérificateur externe verra au respect des conditions d'admissibilité des demandes et supervisera un tirage au sort, qui sera réalisé en présence de témoins.

Lien connexe :

La procédure pour transmettre une demande d'engagement dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l'étranger (Parrainage collectif) est disponible sur ce lien : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/parrainage-collectif/5-etapes/demande-parrainage/index.html

